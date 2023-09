Olmo in arte, seconda edizione

Esposizione collettiva diffusa su strada di pittura contemporanea nella storica via commerciale dell’Olmo di Frascati (Roma), a cura della Galleria d’Arte ed Associazione Culturale “Agarte – Fucina delle Arti”.



La seconda edizione di “Olmo in Arte” racchiude il lavoro pittorico realizzato da 6 artisti emergenti selezionati da Agarte – Fucina delle Arti durante tutto il 2023 in una selezione che va dalle 6 alle 10 opere su tela a testa, esposte tutti i venerdì ed i sabato di settembre lungo la storica via dell’Olmo.



L’esposizione collettiva propone un viaggio in sei stili pittorici differenti tra loro che ben riassumono il creativo mondo della pittura contemporanea emergente. 25-26 Agosto Ivano Petrucci, 01-02 Settembre Antonella Iris de Pascale, 08-09 Settembre Matteo Tomaselli, 15-16 Settembre Alyssa Canepa, 22-23 Settembre Mauro Romano e 29-30 Settembre Fabio Pini.



La mostra serale e all’aperto porta il patrocinio del Comune di Frascati ed è sponsorizzata da BluBanca, espone ogni week-end con cavalletti su strada gli ultimi lavori degli artisti, alcuni dei quali lavoreranno dal vivo realizzando opere pittoriche su strada (Alyssa Canepa e Mauro Romano).



L’esposizione con ingresso libero e gratuito resterà visibile tutti i venerdì ed i sabato dalle ore 17.30 alle 20 presso la storica via commerciale dell’Olmo sita nel centro storico di Frascati (Roma) con apertura il giorno venerdì 25 agosto dalle 17.30 alle 20, e avrà termine sabato 30 settembre 2023 dalle 17.30 alle 20 (per qualsiasi info +39 351 740 5874 / agarte@agarte.it).