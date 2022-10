Da venerdì 28 a domenica 30 ottobre va in scena "Oktoberfest strada facendo" a Borghesiana. In largo Monreale fiumi di birra bavarese, gastronomia tipica, musica, animazione, dj set e attività per i più piccoli.

Oktoberfest a Borghesiana, il programma

Di seguito il programma di Oktoberfest a largo Monreale diviso nelle tre giornate di festa:

Venerdì 28 ottobre

Dalle 17:30 alle 19:30: "Bimbi in piazza" con lo staff di animazione "Guasta feste". Trucca bambini, baby dance, teatrico, zucchero filato

Dalle 19:30 alle21:30: dj set Emanuele "Reggaeton - Latino Americano"

Dalle 21:30: "Sugar Soul Band" Tribute band Zucchero

Sabato 29 ottobre

Dalle 17:30 alle 19:30: "Bimbi in piazza" con lo staff di animazione "Guasta feste". Trucca bambini, baby dance, teatrico, zucchero filato

Dalle 19:30 alle 21:30: dj set Emanuele "I favolosi anni 90"

Dalle 21:30: "Vasco Millenium" Tribute Band Vasco Rossi

Domenica 30 ottobre

Dalle 17:30 alle 19:30: "Bimbi in piazza" con lo staff di animazione "Guasta feste". Trucca bambini, baby dance, teatrico, zucchero filato

Dalle 19:30 alle 21:30: dj set Emanuele "Evergreen '70-'80-'90"

Dalle 21:30: "Tac Band L'evidenza dell'autore" Tribute Band Califano