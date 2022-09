L'Oktoberfest al Rome Cavalieri

Prezzo non disponibile

L’Oktoberfest, la popolarissima manifestazione che celebra la birra in tutte le sue declinazioni, approda al Rome Cavalieri nella settimana dal 19 al 25 settembre.

La festa originale è un evento popolare che coinvolge ogni anno oltre sei milioni di visitatori, trasformando i 42 ettari dell’area di Theresienwiese in un grande luna park. Al Rome Cavalieri la birra viene invece celebrata nella splendida cornice del Tiepolo Lounge & Terrace e con lo speciale Sunday Brunch di domenica 25 settembre che, complici le piacevoli temperature settembrine, si terrà all’aperto, nel parco mediterraneo dell’albergo.

A partire dal 19 al 25 settembre il Rome Cavalieri dedica agli appassionati della spumeggiante bevanda “L’Oktoberfest al Tiepolo Lounge” dove si potranno degustare alcune birre speciali, selezionate per l’occasione. E se all’Oktoberfest originale sono ammesse solo le sei marche di birra storiche di Monaco di Baviera (Paulaner, Spaten, Hofbräu, Hacker-Pschorr, Augustiner Pils e Löwenbräu), il Rome Cavalieri ha optato per una scelta diversa, affiancando alle bavaresi Augustiner Pils e Löwenbräu Original anche la Norbertus Weiss Spezial (originaria di Aulendorf) e la Beck’s Unfiltered (originaria di Brema).

Assaporando una freschissima birra, non si può rinunciare al buon cibo, meglio se di tradizione teutonica: l’Executive Chef Fabio Boschero propone quindi i Canederli di spinaci al burro fuso e formaggio, e lo Stinco di maiale alla birra servito con patate sauté alla paprika, mentre il Pastry Chef Dario Nuti consiglia i dolci più tradizionali, come la Foresta nera e i Krapfen ripieni.

I festeggiamenti sul tema culminano il 25 settembre, con l’Oktoberfest Brunch. Il tradizionale e amatissimo appuntamento della domenica al Rome Cavalieri si sposterà per questa occasione in giardino, e vedrà alcuni corner e live station dedicate alle atmosfere bavaresi, con cibi tradizionali tedeschi a fare da protagonisti. Da una parte salumi e formaggi bavaresi, con il Leberkäse, la salsiccia berlinese, il prosciutto della foresta nera, i Kaminwurst, l’Emmentaler bavarese, il formaggio di montagna Allgäu e molto altro. Dall’altra, i Canederli al burro fuso e gli Spätzle agli spinaci, crema di latte e speck. Dal grill e dal barbeque le Cosce di pollo alla paprika, lo Stinco di maiale alla birra cotto al forno, la Trilogia Würstel (weiss, bratwurst, kasegriller) con contorno di Rostii di patate, Crauti in agrodolce e Kartoffel salad.

Il tutto innaffiato da fiumi di birra alla spina. E per finire, i magnifici dolci, tra cui la Bavarese ai frutti di bosco, i Krapfen ripieni, la Foresta nera e l’originale Birramisù di Dario Nuti.