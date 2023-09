Oktoberfest Roma all'Appia Joy Park

La birra torna a scorrere all’Appia Joy Park in Via Annia Regilla 245. L’oasi verde di 45.000 mq sarà il palcoscenico dell’Oktoberfest, la tradizionale festa bavarese che nella nostra città troverà una succursale di tutto rispetto.

L’appuntamento, è venerdì 22 settembre dalle 18 a mezzanotte, sabato 23 settembre e domenica 24 settembre dalle 11.30 a mezzanotte, con un programma ricco di buon cibo, market di artigianato e vintage con la speciale partecipazione dell’Hippie Market, tanta musica ed intrattenimento per i bambini ed anche un’area relax con lezioni di yoga e meditazione (ad ingresso gratuito).

Un villaggio emozionale ricco di balle di fieno e fiumi di birra che accoglierà artigiani, street chef, artisti di strada, musicisti, operatori olistici, per tre giorni di benessere, svago e relax. Particolare attenzione ai bambini con molte iniziative a loro dedicate: laboratori creativi, caccia al tesoro, inglese, trucca bimbi, intrattenimento ed anche un parco avventura con 12 percorsi tra gli alberi ed un Tree Village.

Streetfood e birre bavaresi

Undici sono i punti streetfood con 80 irresistibili proposte culinarie per soddisfare ogni desiderio gastronomico. Sarà presentata l’eccellenza del cibo di strada, con un’accurata selezione di streetchef, per celebrare i piatti più popolari italiani e bavaresi. I visitatori avranno l’opportunità di gustare autentici sapori teutonici: salsicce, wurstel pretzel, piatti di carne (come lo stinco con crauti) Tante simpatiche cucine tutte rigorosamente su ruota con chef qualificati inonderanno l’aria di profumi, facendo venire l’acquolina in bocca a tutti. Burger gourmet, carne alla griglia, gnocchi, cacio cavallo impiccato, pulledpork, carne argentina, pan brioche con cevice di ombrina o maiale thay,bao, empanadas, fritti gourmet, cartocci di mare e molto altro. Birrifici di Monaco: Paulaner, Hacker-pschorr, Lowenbraw, Augustiner

Saranno presenti punti cassa per il cambio dei Gettoni del valore di 1€

Intrattenimento e musica live

Una truppa di comici, clown, mimi, giocolieri, personaggi improbabili, acrobati, pronti a stupire e regalare tante risate a grandi e piccini. Ad aprire il sipario, sabato alle ore 12.30 e in replica alle 17.00 CLAP uno Street Show divertente e interattivo di Acrobatica, Verticalismo e Hula hoop. A seguire alle 15.30 Clown Monello. Ore 20.30 Live Music con The Beatleg // Beatles Tribute Band. Domenica ore 12.30 e in replica alle 17.00 il grande show COLPI DI TOSS: giocoleria, gag, e un finale con 3 torce infuocate a 3 metri di altezza in un instabile monociclo. Ore 18.00 Mago Dan Dan Show unico e sorprendente di magia ed illusionismo, stupore assicurato per tutti. Ore 20.00 OKTOBERBRASS street band bavarese

Presente anche un'area olistica con i seguenti orari:

Sabato

h. 11.30 Hatha Yoga

h. 16.00 Slow Flow Vinyasa

h. 17.00 Hatha Yoga

h. 19:30 Pranayama Yoga

h. 20.30 Canti sciamanici di guarigione, meditazione lunare e rito della fase di luna crescente e dell’equinozio di autunno

Domenica