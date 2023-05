Ohio Northern University Singers a S.Andrea della Valle

Nella splendida cornice della Basilica di Sant’Andrea della Valle a Corso Vittorio Emanuele II (piazza Vidoni) il coro della Ohio Northern University, da Ada, Ohio, Stati Uniti si esibirà in concerto sabato 27 maggio, con inizio concerto alle ore 21:00.



Il concerto vedrà cimentarsi i giovani cantori in un programma con musiche di E. Whitacre, M. Hogan, A. Parker, E. Daley, S. Paulus , R. Staehli e spirituals tradizionali americani. L’ingresso è gratuito.

Il gruppo è composto da membri del coro University Singers e dei Chamber Singers entrambi della Ohio University comprende circa 50 cantori studenti di varie facoltà. Negli ultimi anni si sono esibiti con orchestre sinfoniche regionali cantando nella 2° Sinfonia di Mahler, il Gloria di Vivaldi, i Chichester Psalms di Bernstein ed il Requiem di Fauré oltre a opere minori come Inno a S. Cecilia di Britten, Chanson des Roses di Lauridsen, Vaughan William’s Serenade to Music e il Liebeslieder Walzer di Brahms.

Hanno dato concerti in 48 stati degli Stati Uniti ed hanno effettuato tournée internazionali in Inghilterra, Irlanda, Nuova Zelanda, Estonia, Germania, Svezia, Paesi Bassi, Belgio e Francia.

La corale è diretta da Chris Larsen



Per info – 06 53096944 338 5355979