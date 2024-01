"Oh, poveri noi", divertimento e satira con la Compagnia del Singhiozzo a Casal Bertone

Divertimento e satira con la Compagnia del Singhiozzo. Il 4 febbraio a Casal Bertone c' è da stare allegri: va in scena "Oh, poveri noi" titolo quasi autobiografico di un coraggioso gruppo teatrale che sfida gli ostacoli, gli avvertimenti della cattiva sorte.

L'ottimismo di chi non molla. Sette personaggi che caparbiamente si sono incontrati sfidando il traffico nelle ore di punta, il posto introvabile per il parcheggio, le telefonate notturne, copioni tecnici e pizze fritte per finire in bellezza. Belle persone, quelle che ci credono , quelle che la parola è strumento di narrazione, quelle che sono solidali, quelle che diventano parte attiva di una storia.

Tra angosce e risate, la Compagnia del Singhiozzo è pronta a regalarci un' ora e mezza di sagace umorismo che fa anche riflettere perché la vita è come il Teatro e il Teatro è come la vita, dove tutto può accadere, dove tutti sono attori in cerca di un copione che finisca bene.

La frizzante regia di Anna Totaro punta a raccontare con lo sguardo divertito una società piena di contraddizioni, ma anche fatta di persone che hanno storie bellissime da raccontare. Tutti in prima fila quindi, domenica 4 febbraio, alle ore 18,00, al Teatro del Salone Parrocchiale di CasalBertone, ingresso a contributo libero. Un grande augurio a questa emergente e temeraria Compagnia per il loro lavoro, a noi l' attesa di un sipario che si aprirà per regalarci emozioni.