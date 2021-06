Oh che bel Castello! Baby caccia al tesoro per bimbi 2/4 anni nei Giardini di Castel Sant'Angelo

Oh che bel Castello! Baby Caccia al Tesoro nei Giardini di Castel Sant'Angelo: Avvicinamento alla Storia per Bimbi 2/4 anni.



Un giro intorno al castello.

A Roma c'è un castello che non ha nulla da invidiare ai castelli da fiaba. Guerrieri, prigioni, cannoni, re, maghi, passaggi segreti e mura difensive. Con i bimbi si girerà intorno a Castel Sant'Angelo, scoprendo alcuni dettagli che racconteranno i sui fantastici abitanti, la sua meravigliosa storia e le sue incredibili origini! Un avvicinamento alla storia per i più piccoli con Cicero in Rome.

Tutti gli eventi di Cicero in Rome si svolgono in rispetto del DL del 18 Maggio 2021, dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 27 Maggio 2020 e degli eventuali aggiornamenti successivi, adottando tutte le misure di sicurezza sanitaria imposte. Ulteriori indicazioni verranno fornite al momento della conferma di prenotazione (obbligatoria) via email.



Dove:

Giardini di Castel Sant'Angelo, zona Lungotevere Castello, Roma

Quando:

Sabato 12 Giugno 2021 dalle 17:00 alle 18:00 circa

L'approccio metodologico di Cicero in Rome:

Tutte le attività didattiche per bambini proposte, studiate e realizzate da Cicero in Rome, sono il frutto di vent'anni di esperienza e si basano sull'apprendimento scientifico induttivo-deduttivo e deduttivo-induttivo. L'esperienza vissuta farà andare oltre le singole nozioni e darà le basi per vedere la storia e l'arte da un nuovo punto di vista.



Costo dell'Evento:

Attività didattica per bambini 2/4 anni

(I seguenti pacchetti sono calcolati per lo stesso nucleo familiare)

1 Bambino + 1 Adulto 20 €

1 Bambino + 2 Adulti 25 €

2 Bambini + 1 Adulto 30 €

2 Bambini + 2 Adulti 35 €

Un adulto può essere responsabile massimo per due bambini.



Numero adesioni:

Posti limitati



Organizzatore:

Cicero in Rome Associazione Culturale



Guida Ufficiale Autorizzata:

Dott.ssa Francesca Romano



Come partecipare:

Attenzione: altre modalità non incluse nel seguente elenco renderanno automaticamente nulla la prenotazione, inoltre è possibile prenotare solo per il proprio nucleo familiare. Eventuali famiglie amiche lo specifichino in nota.



- CONSIGLIATO (canale preferenziale per la prenotazione) Compilando il Modulo Online al link https://goo.gl/forms/rwpgdFethem7ERao2 scrivendo la parola chiave CASTELLO BIMBI alla voce nome evento.



- OPPURE inviando una email a simoscad@gmail.com specificando il titolo dell'attività che si vuole svolgere, il numero ed i nominativi dei partecipanti, età dei minorenni, un numero di cellulare e un cognome di riferimento della famiglia.



