"Ogni favola è un gioco", spettacolo teatrale per bambini

Sabato 2 Dicembre ore 16, presso il Teatro Ar.Ma, via Ruggero di Lauria, 22 (zona Prati) va in scena lo spettacolo per bambini “Ogni favola è un gioco” (PERSONAGGI DI CARTA E OSSA).



In un villaggio turistico si sviluppano le vicende fantastiche di questa storia. Il Grand Hotel “ Ma chi è” è abitato da creature “speciali” e personaggi reali , cartoni animati e burattini delle favole classiche e moderne.



Durante la sauna dei sette nani del bosco, un misterioso individuo si appropria dei loro diamanti: è l’inizio di un indagine surreale e comica ,nel quale i bambini saranno resi partecipi interrogando egli stessi i personaggi ospiti dell’albergo: Pinocchio, il Lupo, Elsa , Anna e Olaf di Frozen, Spiderman, Batman, Darth Fener di Star Wars, la Strega di Biancaneve, Masha e Orso, la famiglia Addams, Topolino e Paperino, ecc.. ecc..



I personaggi saranno rappresentati come creature umane, con le debolezze ed i problemi che si presentano nel quotidiano; non mancheranno i colpi di scena e soprattutto il divertimento. La struttura dello spettacolo prende spunto dai cartoni animati, dal ritmo in essi contenuti, fatto di suoni onomatopeici, ritmi frenetici e pause comiche, alla maniera di Prilla insomma, che ha fatto dell’arte del clown il fondamento della sua vita.



I bambini , interagendo con i protagonisti ,useranno l’inventiva, la fantasia, l’amicizia e la collaborazione con il prossimo.

Scritto diretto e interpretato da Piera Fumarola



Durata: 50 minuti

Età: 2-8 anni