Oggi è già domani, lo spettacolo al Teatro Manzoni

Il Teatro Manzoni di Roma, riapre i battenti con Oggi è già domani. Dal 4 al 23 maggio alle ore 18,30, Paola Quattrini e la protagonista, Dora Valenti, ci insegnano a guardare al domani con speranza, senza rinunciare ai nostri sogni, con lo spettacolo

Oggi è già domani, commedia di Willy Russell nella versione italiana di Jaja Fiastri, la musica del Maestro Armando Trovaioli e la canzone interpretata Serena Autieri. Quest’ultima regia dell’immenso Pietro Garinei, è interpretata con talento e verve comica da Paola Quattrini.

“Sono felicissima di tornare in scena con Oggi è già domani, che è lo spettacolo ideale per tornare a sognare. Un segnale importante per il teatro, un bagliore di luce dopo tanto buio. Il mio grazie va a Pietro Longhi direttore artistico del Teatro Manzoni e al produttore Pietro Mezzasoma che nonostante le restrizioni, i distanziamenti, la fatica, hanno voluto fortemente dare un segnale di speranza. Un primo, importantissimo passo che sono contenta di poter fare in prima persona, testimoniando questa ri-nascita. Non importa quante persone potranno esserci: io reciterò con lo stesso impegno e con tutta me stessa, come se fossero mille”.

In scena, in uno spettacolo che è essenzialmente un monologo, Paola Quattrini da’ voce e colore alla protagonista. Dora Valenti, casalinga cinquantenne con un marito assente, rompiscatole, pretenzioso e distratto e (come se non bastasse) due figli litigiosi ed egoisti che si ricordano di lei solo quando ne hanno bisogno, riflette sulla sua esistenza parlando con l’unico amico fidato: il muro della cucina. Al muro, Dora confida sogni, desideri e felici ricordi, finché un bel giorno, pianta in asso la famiglia ingrata e parte per un’esotica avventura in Grecia. Uno scoglio in riva al mare diventerà il suo nuovo confidente, trasformando il suo oggi, in un bellissimo domani e il grigio in molteplici colori.

“Un piccolo gioiello, dove rappresento almeno una ventina di persone, portando in scena i loro caratteri, le paure, le emozioni. Una bella sfida per uno spettacolo al quale sono molto legata. Oggi il suo significato è ancora più grande e abbraccia, idealmente tutti noi, dopo questo lungo periodo di distanziamento e limitazioni. La speranza, la voglia di rinascita e rivincita di Dora è un po’ anche la nostra e credo non ci sia momento migliore per rappresentarlo”.

Aggiunge Paola: “Oggi è già domani di Willy Russell, è uno spettacolo che da vent’anni mi accompagna. Garinei lo aveva acquistato in America appositamente per me con un’imponente scenografia. Dopo la sua morte, quando cominciò la crisi, mi fu proposto da Pietro Mezzasoma di farlo, per ridurre le spese, con una messa in scena molto ridotta dove in pratica ero sola sul palcoscenico: non ho esitato e mi sono buttata con coraggio perché amo le sfide e, come sempre, ho deciso di mettermi in gioco. Questo oggi ci permette di portarlo in scena, rispettando tutte le restrizioni e in assoluta sicurezza. Sono sola sul palcoscenico ma dietro le quinte ci sono molte persone, senza le quali non sarebbe possibile realizzarlo e che hanno bisogno di tornare a lavorare. Anche per loro, abbiamo il dovere e la responsabilità, di riaprire i teatri”.