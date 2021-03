Officine Creative Market, l'alto artigianato nella Coffee House di Palazzo Colonna

Officine Creative Market torna nella veste abituale di mercatino chic con Lux Area Center il 6 e 7 marzo 2021 e 27 e 28 marzo 2021 scegliendo ancora una volta la Coffee House di Palazzo Colonna come spazio espositivo.

La location settecentesca situata in Piazza SS. Apostoli 67, a pochi passi dalla centralissima Piazza Venezia, ospiterà ben venti artigiani provenienti da ogni parte d’Italia.

Sabato 6 e domenica 7 marzo 2021 dalle 11 alle 19,30 sarà possibile acquistare articoli di selezionati creativi di alto artigianato in un contesto davvero unico ed esclusivo, straordinariamente aperto al pubblico con accesso gratuito per l’occasione in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle normative anti-covid 19.

Lux Area Center invita a visitare lo Spring Market, lo Showroom di primavera dedicato allo shopping artigianale di moda, bijoux, accessori, complementi di arredo. Nei weekend di shopping di marzo sarà possibile trovare esclusivi ed originali articoli moda uomo/donna selezionati per il pubblico da alcuni noti brand di artigianato italiano.

Tra i creativi: Artpala accessori di moda in cachemire artigianale delle valli venete, Anton Giulio Grande, stilista d’alta moda con le sue splendide creazioni intrise di fascino e glamour, Marina Corazziari, scenografa e stilista di gioielli dallo stile eclettico mediterraneo conosciuta a livello internazionale. In mostra anche le originali opere d’arte e i bozzetti d’alta moda dello stilista, scrittore e pittore Massimo Bomba. Napoli Couture by Gian Piero Cozza & Paolo Mario Caiazzo “Knot in Italy”, insieme per presentare l’essenza dello stile sartoriale.

Direttamente dalla Milano Fashion Week, nell’edizione del 27 e 28 marzo, sarà presente Morfosis, il brand della talentuosa stilista Alessandra Cappiello, in esposizione con una serie di capi dedicati alla primavera/estate. Si potranno trovare anche Antica Calzoleria Reale, le calzature artigianali da uomo in stile classico, Malachica, che propone felpe e t-shirt glam rock. Anche uno sguardo alla sostenibilità con le candele ecosostenibili in cera di soia con olii essenziali create da Laura Caldarelli Fablab. Per il settore abiti e accessori vintage Misiana con una selezione di capi di luxury recycle.

Per gli accessori Buttons Creazioni con i particolari bijoux realizzati dal recupero di bottoni vintage di grandi firme come Chanel, Yves Saint Laurent e i gemelli da polso. In esposizione anche i complementi d’arredo in plexiglass di Plex Art.

Shopping e solidarietà

Non ci sarà solo lo shopping, ma anche uno sguardo alla solidarietà. In anteprima nazionale a Palazzo Colonna potranno essere acquistate le famose Uova di Pasqua AIL (Associazione Italiana contro la Leucemia e Linfomi Onlus), che da 26 anni, nei giorni che precedono la Santa Pasqua, si trovano nelle principali piazze italiane. Dentro un Uovo di Pasqua AIL c’è il sostegno alla Ricerca e ad oltre 200 studi scientifici ogni anno, il finanziamento a 116 Centri Ematologici in tutta Italia, l’assistenza e l’accoglienza gratuita per oltre 7500 pazienti ogni anno. In occasione del market di primavera verrà ospitata nuovamente anche l’Associazione Un Tesoro di Cane Onlus che si occupa del recupero e dell’adozione dei cani abbandonati nei canili del Sud Italia. In un’atmosfera salottiera e informale, nel pieno rispetto delle normative anti covid-19, con ingressi scaglionati e distanziati si potrà vivere un’esperienza di shopping davvero esclusiva in uno dei più bei palazzi storici italiani.

Mai come quest’anno è importante sostenere il Made in Italy fortemente provato dalla crisi economica e sanitaria. Aziende artigiane che lavorano con creatività ed entusiasmo portando con orgoglio il nome italiano nel mondo. La moda è un settore emblema dell’eccellenza italiana, dell’arte del bello e del saper fare, ammirata globalmente. Officine Creative Market mira a valorizzare proprio le realtà nazionali di assoluto prestigio. L’esposizione dei designers sarà valorizzata dalla bellezza architettonica e scenografica di Palazzo Colonna, tra le residenze artistiche e storiche più importanti del nostro patrimonio italiano.