Giada Biaggi a "Prospettive d'autore"

Lo spettacolo teatrale di Arianna Gaudio e Filippo Gatti e il romanzo tragicomico di Giada Biaggi sono i due prossimi appuntamenti (rispettivamente martedì 28 e mercoledì 29 maggio) in programma a Officina Pasolini, il Laboratorio di Alta formazione artistica e HUB culturale della Regione Lazio diretto da Tosca.



Mercoledì 29 maggio alle ore 21 la scrittrice Valentina Farinaccio, all'interno del format Prospettive d'autore, incontra la stand up comedian, sceneggiatrice e scrittrice Giada Biaggi. Sul palco del Teatro Eduardo De Filippo parleranno di "Comunismo a Time Square", il secondo romanzo della Biaggi edito da Feltrinelli.



Il romanzo racconta la storia di Agata, hostess di Emirates con un passato da attrice teatrale, alle prese con due uomini, John e Walther. Ambientato nel 2010, Comunismo a Time Square è un racconto generazionale tragicomico, tra illusioni collettive, musica rock e ideali sacrificati sull'altare del capitalismo. La crisi del maschio moderno e delle trentenni di oggi sono lo spunto per raccontare l'inesausto bisogno primordiale di essere amati.





Giada Biaggi (1991) è una sceneggiatrice, stand-up comedian e autrice di podcast. Laureata in Filosofia, ha collaborato con varie testate, tra cui Cosmopolitan, D – la Repubblica, Elle, Marie Claire. Il suo podcast "Philosophy & the City", che attraverso un confronto ironico con la filosofia affronta le tematiche più rilevanti del dibattito contemporaneo, ha scalato le classifiche di Spotify. Cura una newsletter molto seguita, "Daddy Issue. Il bikini di Sylvia Plath" è il suo primo romanzo.