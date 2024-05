Officina Pasolini, incontro sui disturbi alimentari con Francesca Fialdini

Officina Pasolini dedica la giornata di giovedì 30 maggio ai Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA). In vista della Giornata Mondiale d'azione sui Disturbi dell'Alimentazione del 2 giugno, il laboratorio di Alta formazione artistica e HUB culturale della Regione Lazio diretto da Tosca, decide di affrontare il tema con una serie di incontri per analizzare e approfondire quello che può essere considerato uno dei grandi mali del nostro secolo.



Alle ore 21 Francesca Fialdini, giornalista, conduttrice e autrice televisiva, presenta il suo libro "Nella tana del coniglio" (edizioni RAI Libri), con il quale affronta l’ossessione della lotta contro il cibo attraverso sei incontri intimi, a cuore aperto, con persone affette da disturbi del comportamento alimentare. Per affrontare l’argomento, la giornalista si è avvalsa della collaborazione del dott. Leonardo Mendolicchio, medico psichiatra psicoterapeuta specializzato nella cura dei disturbi alimentari, grazie al quale ha approfondito la dimensione medica.



L’incontro sarà condotto dalla scrittrice Valentina Farinaccio e sarà arricchito da letture dal libro e da brani musicali a cura di alcuni diplomati del Laboratorio di Alta Formazione di Officina Pasolini.