"ODEA, Officina Delle Espressioni Artistiche" alle Scuderie Aldobrandini

ODEA, Officina Delle Espressioni Artistiche, giunge alla quarta edizione e torna alle Scuderie Aldobrandini di Frascati.

La nuova edizione si struttura in un vero e proprio festival della durata di due settimane con 11 grandi eventi, 7 masterclass, 2 spettacoli, 1 film e la partecipazione di tanti artisti, affermati e emergenti, che si confronteranno, dialogheranno e presenteranno i risultati della loro ricerca estetica contemporanea.

Le Scuderie Aldobrandini di Frascati, mirabilmente ristrutturate nel 2000 da Massimiliano Fuksas, saranno l’open space polifunzionale, accogliente e in grado di dare ambientazioni e atmosfere multilivello alle performance degli artisti, ospitando la manifestazione dal 16 al 28 gennaio.

"L’Opening Night Show della manifestazione si è tenuto lo scorso 16 gennaio, con il vernissage della mostra espositiva, che sarà visitabile fino al 28 gennaio (orario museo tuscolano), e la presentazione di ODEA alla stampa generalista e di settore alla presenza di tutti gli artisti coinvolti", ha dichiarato Davide Coni, Direttore artistico di Odea.

"Quest’anno abbiamo deciso di uscire dalla zona confort e trasformare l’evento in un vero e proprio festival della durata di due settimane, coinvolgendo tantissimi artisti e riunendo tutte le espressioni artistiche in un unico luogo. Infine, tra le grandi novità ci saranno i “Premi Musa” dedicati alle arti e un Premio Speciale per la Stampa. Un ringraziamento speciale va alla squadra di ODEA, composta da Andrea Cardinali, Sara Nox, Marcello Carboni, David Gofy, Francesca De Angelis, Marialuisa Cavallo, Giorgia Pecchi, Giorgia Lolli".

Il programma di ODEA 2024

Da mercoledì 17 gennaio, in programma due grandi presentazioni di libri nell’Auditorium delle Scuderie Aldobrandini. Alle 17 Federico Palmaroli presenta il suo nuovo libro “Il pugno si fa con la destra o con la sinistra”; mentre a seguire, alle 18:30, si terrà la presentazione del romanzo “L’unico motivo per scrivere” di Carlo Cornelli e Davide Prencipe. Venerdì 19 gennaio arrivano invece le danze medio orientali e del fusion belly samba con la performance della danzatrice Weyda Paulino.

Sabato 20 gennaio le Pianiste Barbara e Claudia, reduci da un tour musicale nei luoghi più suggestivi di Roma, tra cui il Colosseo e l’Aquario Romano, presentano alle Scuderie Aldobrandini “Crazypiano”, uno show interattivo con effetti visual che coinvolge i grandi della musica classica e le colonne sonore più famose. In contemporanea ci sarà la straordinaria partecipazione della fashion designer Eleonora Altamore che nel Museo Tuscolano esporrà alcune delle sue creazioni più famose, ispirate alla civiltà Etrusca.

Domenica 21 gennaio si prosegue con uno spettacolo dedicato alla danza e all’intelligenza artificiale, accompagnato da un workshop. L’evento è a cura di Cora Gasparotti.

Giovedì 25 alle 19,30 si terrà il “Castelly Poetry Slam” che è una gara poetica live con ragazzi provenienti dai Castelli Romani, i quali si sfideranno declamando componimenti poetici. Al termine saranno assegnati i premi Musa. Venerdì 26 alle ore 19,30 si terrà la proiezione del film “Golia” di Roberto Marra e Stefano Salvatori con la presenza in sala di parte del cast artistico. La colonna sonora sarà eseguita live al piano dal Maestro Ivan Dalia. Sabato 27 gennaio gran finale con la prima edizione del Tersicore Dance Festuval, prodotto da ODEA in collaborazione con CSAIN. La giuria sarà formata da Silvio Tufanari, Maria luisa Cavallo e Davide Coni. In gara ci saranno oltre 100 danzatori.