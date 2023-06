"Odds, rarities and B-sides Vol.2", rassegna di videoarte a Trastevere

L’8 Giugno 2023 Cosmo presenta la seconda edizione della rassegna di videoarte Odds, rarities and B-sides, a cura di Nicoletta Provenzano e con la direzione artistica di Zaelia Bishop.

La rassegna, come nella precedente edizione, è un itinerario randomico e peregrino nelle rarità, nell’inusitato, nel B-sides, dove trova eco la sperimentazione, l’imprevedibilità e la possibilità del linguaggio, declinato nella poetica artistica come eccezionalità e radezza confinale o come tracciato prospettico e potenziale, insito nella ricerca, che si rivolge verso l’inesplorato, il mai visto, il ricordato.

Gli artisti Pierre Ajavon, Orazio Battaglia, Elena Bellantoni, Marco Emmanuele, Mariana Ferratto, Iulia Ghita, Rita Mandolini, Fran Orallo, Vest And Page, Rosario & Nicola Vicidomini, Nika Zhukova & Rimma Gefen, indagano il tempo e il corpo, il rituale e il femminile, l’inganno dello sguardo e l’epifania, il viaggiare e lo smarrirsi in nuovi territori e nuove percezioni tra l’ironia e il sapore della nostalgia, il ritmo compositivo e la relazione tra soggetto e oggetto, l’azione reiterata come condanna e l’attesa come ipnotica assenza/presenza inquieta, l’assurdo e il surreale, la trasformazione e dispersione della forma, la ricordanza e la sopravvivenza nell'omaggio alle costellazioni dell’arte e alla sua rinascita costante, il costrutto delle identità tra professioni e vocazioni, scambi di ruoli e rivelazioni nella sfera favolistica e sacrale.

Nello scorrere della rassegna attraverso le singolarità delle riflessioni, nei salti ritmati o nell’incedere lento, nel compiersi ed esaurirsi o nel perpetrarsi e susseguirsi dell’accadere, il movimento o il suo arrestarsi conduce lo sguardo nella percezione di ogni immagine, nello svelamento di ogni metafora, nella fusione e nella sfida dell’inverosimile, nella trasformazione che corre lungo il crinale dell’eccezione e dell’esplorazione immaginale: Odds, rarities and B-sides si muove nei territori sconfinati dell’extra-ordinario.



ODDS, RARITIES AND B-SIDES VOL. 2

videoart exhibition

a cura di Nicoletta Provenzano, con la direzione artistica di Zaelia Bishop

8, 9, 10, 11 Giugno 2023

Opening 8 Giugno 2023 ore 18 - 22

COSMO - Piazza di Sant’Apollonia 13 (Trastevere) – Roma

Dal martedì alla domenica, dalle 17 alle 21