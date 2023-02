"Odds, rarities and B-sides", rassegna di videoarte

Il 24 febbraio 2023, Cosmo presenta la rassegna di videoarte Odds, rarities and B-sides, a cura di Nicoletta Provenzano e con la direzione artistica di Zaelia Bishop: una immersione nel bizzarro e nell’insolito, nelle rarità e singolarità, una miscellanea che si addentra nell’extra-ordinario della ricerca, in un ipotetico e figurato retro di un long playing, nelle sfaccettature liminali tracciate oltre il canonico.

Gli artisti Alessio Ancillai, Karin Andersen, Apotropia, Bianco-Valente, Citron Lunardi, Iginio De Luca, Anica Huck, Miss Sam, Elena Mazzi, in un flusso randomico, conducono l’osservatore in un percorso tra il passato e il presente, tra la natura e la relazione con i suoi cambiamenti climatici, tra temporalità e spazialità, atti linguistici e fluttuazioni oniriche.

Performance, corporeità, parole, alterazioni e conformazioni biotiche, paesaggi naturali, surreali e urbani si muovono in un tempo di accadimenti e narrazioni visivo-semantiche lungo i confini del linguaggio, in riflessioni poetiche o mordaci, in viaggi ed emigrazioni, in esperienze corali attraverso il solco di miti e credenze, in risonanze epidermiche ed echi emozionali.

Costellazioni di enigmi, simboli e metafore contengono e proiettano un cammino oltre il categoriale e il tematico, una trama in tensione e articolazione fra bios e logos che le immagini video compongono in una polisemia orizzontale ed espansiva, rivelando correlazioni, sincronie e diacronie.

La rassegna Odds, rarities and B-sides presenta una fusione ed amalgama di accenti tra il quotidiano e il futuribile, l’inquieto e l’elegiaco, un’avventura sineddotica tra memoria e mitologemi, orizzonti morfemici e campi extralinguistici, movimento e mutazione, racconto e folklore.













Info:

ODDS, RARITIES AND B-SIDES

videoart exhibition

a cura di Nicoletta Provenzano, con la direzione artistica di Zaelia Bishop

24, 25 e 26 Febbraio 2023

Opening 24 febbraio 2023 ore 18

COSMO - Piazza di Sant’Apollonia 13 (Trastevere) – Roma

Aperto tutti i giorni dalle 17 alle 21