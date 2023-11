Gli "Octopus' Salad" al Felt per la Festa dei Diritti di tutti

Il 1 dicembre ci sarà un evento a favore di Diritti al cuore all’insegna della bella musica e della solidarietà. Presso il Felt Club a San Lorenzo si esibiranno gli Octopus’s Salad, Tribute band dei Beatles all'interno della serata Festa per i Diritti di tutti.

Alle 21 sarà presentata l'Associazione e proiettati alcuni corti e video tra cui Empatia, di Serena Arena. In mostra gli scatti di Siliana Arena fatti in Senegal e la mostra Humanity First.

Alle 21.30 parte la musica: sul palco Alessio Ceccherelli, voce e chitarra ritmica; Fabio Ciarrocchi, voce e basso; Leonardo Rozera, chitarra solista e cori; Fabio Tarzia, batteria; Francesca Girardi, pianoforte, tastiere, effetti e cori; Federica Pietrangeli, cori, armonica e percussioni.

Ingresso: 10 euro con consumazione.

Parte dell'incasso servirà a finanziare i nostri progetti in Senegal a favore di donne e bambini. Scoprili tutti su dirittialcuore.it



L'Associazione

Diritti al Cuore Onlus è un'associazione che si occupa dal 2008 di progetti sanitari e di sviluppo in Senegal, occupandosi anche di sostegno a distanza di bambini e promotore di un progetto Fatou studia che garantisce a studentesse di medicina e infermieristica di continuare gli studi.



La band

I musicisti sono sei amici che due anni fa, per un gesto di ribellione al logorio della vita quotidiana, si ritrovano a suonare in una sala prove, il loro octopus garden, mettendo insieme la loro passione per la musica e per i Beatles. Da allora ci hanno preso sempre più gusto, trasformando le prove del giovedì in un’occasione per reinterpretare le canzoni dei quattro di Liverpool in chiave moderna e ballereccia, ma senza dimenticare qualche chicca per gli appassionati.



Le artiste Siliana e Serena Arena

Fotografe e videomaker, raccontano il lato umano dei contesti in cui si trovano. Dicono di sè: "Viaggiando siamo entrate in contatto con l'essenza del mondo senza nessun filtro innamorandoci della bellezza dell'autenticità, fatta di persone, crepe, difficoltà, vittorie e grandi salti nel vuoto. Viaggiando abbiamo conosciuto tante persone e tante realtà che fanno sì che il mondo sia un kaleidoscopio di umanità e diversità incredibile e oggi le incontriamo di nuovo per parlare al mondo di loro, per dare luce a quello che queste realtà e queste persone rappresentano".