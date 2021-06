Obiettivi su Roma, mostra e presentazione del libro fotografico

Giovedì 17 giugno alle 19 nell'Arena esterna del Teatro Tor Bella Monaca, si terranno la mostra e la presentazione del libro fotografico "Obiettivi su Roma" del curatore Massimo Sgrulletti.



Dopo i saluti dell'Assessore alle Politiche della Scuola, Sport, Cultura, Politiche Giovanili, Turismo e Beni Archeologici Alessandro Marco Gisonda e del direttore del Teatro Tor Bella Monaca Filippo d’Alessio, interverrà Franco Salvatori Professore emerito di geografia dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. L'incontro verrà moderato da Danilo Mililli direttore associazione Fotografiamo.



Il libro “Obiettivi su Roma”, nasce dall’impegno di un gruppo di fotografi dell’associazione BellaVera “Amici per la fotografia”, l’intento è di diffondere la conoscenza della fotografia e raccontare Roma nella diversità con i colori, le ombre, le luci di quel preciso momento e dal punto di vista del fotografo. Il volume racchiude una galleria di immagini ed emozioni che non raffigurano banali cartoline, ma realtà fugaci che testimoniano proprio quello scorrere della vita catturata con un click.



L'ingresso all'evento è gratuito ed i partecipanti all’evento avranno diritto ad un biglietto ridotto per lo spettacolo delle ore 21 SETE con Giorgio Sales e la regia di Lorenzo Parrotto.



info 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it

