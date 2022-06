Obiettivi Raggiunti, mostra fotografica

Il 10 giugno si inaugura, presso il WIRE Coworking Space in zona Piazzale della Radio, la mostra fotografica “Obiettivi Raggiunti”.

Il titolo stesso della mostra è un gioco di parole tra l’obiettivo della macchina fotografica e l’obiettivo come progetto di vita, qualcosa a cui il fotografo si è dedicato come espressione di una sua ricerca interiore o come idea che ha voluto e saputo realizzare.

Il Vernissage aprirà alle 17.30 con la presentazione della mostra e degli artisti. Sarà proiettato il video di Michele Simolo "Obiettivo no violence", presso il teatro del WIRE Coworking Space. Si proseguirà in un percorso narrativo tra le foto esposte. Bruno Bruni espone ad "Obiettivi raggiunti" il suo progetto fotografico “Un’emozione chiamata Andalusia”, che nasce dalla sua grande passione per il Flamenco e dal suo viaggio in quel luogo suggestivo e carico di pathos durante la Feira de Abril, dove i colori e la sensualità invadono le strade della città. Le donne andaluse con i loro pois, i merletti, le arricciature e i tessuti variopinti sono le protagoniste dei suoi scatti, dove si fondono l’allegria e la malinconia dei gitani. Il suo obiettivo realizzato è stato quello di trasformare questa grande passione in uno dei suoi libri fotografici.

Jessica Gaudioso, ha cominciato a sperimentare la sua passione per la fotografia fin da adolescente facendola diventare molto presto la sua professione. Presenta al WIRE il suo progetto personale di Bodyscape “A hidden world”, una collezione “di ritratti close-up” di zone del suo corpo con personaggi in miniatura. Ed è proprio con questo progetto che Jessica ha raggiunto quell’obiettivo che aveva fin da bambina, quando immaginava su di sé un micromondo segreto, abitato da piccoli omni intenti nelle loro attività sulle sue labbra, fra le sue sopracciglia, tra gli occhi, o sul suo corpo. L’obiettivo si è ancor più concretizzato grazie alla creazione di un e-commerce dove Jessica vende un coloratissimo abbigliamento intimo con le stampe delle sue creazioni

L'obiettivo di Vincenzo Palladio è una esplorazione introspettiva. Le sue fotografie sono autoritratti dove il corpo è nudo poiché si priva di ogni tipo di manifestazione contaminante. E’ una ricerca identitaria che Vincenzo attua indagando il rapporto conflittuale ed erotico con il proprio sé e con il mondo. I corpi sono esposti e soli, come bloccati in un presente atemporale. L’uso del bianco e nero enfatizza ancora di più il dramma delle contraddizioni e dell'ambiguità.

La “ricerca metaforica” dell’amore perduto attraverso la fotografia è stata l’obiettivo costante di Paola Schiavetti, che espone al WIRE 20 scatti di Street Photography. La scelta del bianco e nero deriva dall’intenzione di dare una maggiore forza al soggetto principale e di trasmettere una sensazione di malinconia, non nella volontà di esprimerla, ma di allontanarla. Il suo obiettivo è poi stato raggiunto, questa volta senza metafore.

Michele Simolo, presenta il progetto "Obiettivo no violence", contro la violenza sulle donne, utilizzando la fotografia come mezzo di sensibilizzazione. Le foto in bianco e nero e i video fotografici, ricostruiscono violenze reali. Le attrici fotografate hanno messo in scena le violenze, a volte direttamente subite, divenendo protagoniste e spettatrici allo stesso tempo. L’obiettivo di questo progetto ha dunque sia una funzione terapeutica che sociale, poiché genera una consapevolezza e spesso una rielaborazione nell’osservatore che si sente coinvolto e spinto verso il cambiamento sociale e la denuncia. Il 10 giugno alle 17.30 il vernissage si aprirà con la presentazione di un video fotografico di Michele Simolo dal suo progetto no-profit "Obiettivo no violence", contro la violenza sulle donne.

Il video, dove alcune attrici si sono rese disponibili a ricostruire le violenze, è un metodo di tipo psicoanalitico, come uno psicodramma, che crea un percorso efficace di consapevolezza col fine di opporsi totalmente alla violenza sulle donne. L’obiettivo del progetto, che è già stato presentato presso importanti eventi e in scuole di tutta Italia, è un vero e proprio laboratorio terapeutico e sociale attraverso la fotografia e il video come mezzo di sensibilizzazione.

La mostra fotografica "Obiettivi raggiunti" è curata da Craving Art by Alessia Dei e organizzata da Arte e città a colori presso il WIRE Coworking Space (via Baccio Baldini, 12 - zona Piazzale della Radio). I fotografi e gli organizzatori saranno presenti al vernissage del 10 giugno dalle 17.30 alle 19.30. L’ingresso alla mostra è gratuito ed è visitabile dal 10 giugno al 30 settembre 2022, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 20.