Torna in versione natalizia l'Oasi Cestia Eco-Market, dopo il successo della prima edizione avvenuta ad ottobre, che nel weekend del 16-17 dicembre animerà il parco accanto alla Piramide con il mercatino di artigianato artistico.



Il parco in questione è il Parco della Resistenza dell'8 Settembre, strepitoso con i colori dell'autunno, che da agosto 2023 ospita musica live, sessioni di ballo, yoga eccetera, sulle pedane di legno antistanti il chiosco bar-bistrot, arredato con sedie di ispirazione Art Nouveau.



L'Oasi Cestia Eco-Market @ Christmas vedrà esporre una trentina di artigiani che proporranno le proprie creazioni autoprodotte spaziando fra le categorie più disparate, oltre a stand di flower design per gli amanti delle piante e del verde, abbigliamento vintage e cosmesi naturale. Il posto ideale insomma per scovare dei regali di Natale mai banali, realizzati con amore e senza sfruttamento, originali e a volte unici, il tutto immersi in un parco da sogno che vi farà sentire come parte di una fiaba. Chi vorrà potrà coccolarsi al bar o rilassarsi sulle sdraio, magari con un bicchiere di vino o una cioccolata calda.



Il mercatino aprirà al pubblico alle 10 di mattina, fino alle 19.30, in entrambe le giornate.



L'ingresso al parco e al mercatino è libero e gratuito. Proprio lì accanto c'è inoltre un'ampia area di sgambamento per cani, dove portare il proprio piccolo amico per svagarsi liberamente.



Il Parco della Resistenza dell'8 Settembre è situato in una posizione strategica, proprio accanto alla famosa Piramide e davanti l'omonina uscita della metro B; a pochi passi si trovano i quartieri Testaccio, Ostiense, Aventino e con pochi minuti di macchina si raggiungono inoltre i quartieri limitrofi come Garbatella, San Giovanni, Magliana, Marconi, Colombo eccetera.



L'Oasi Cestia Eco-Market è un progetto dell'associazione culturale EticArte, la stessa che organizza il Green Market Festival, l'Eco & Chic Market, Les Femmes à Noël e diversi altri eventi del panorama romano. In collaborazione con l'associazione culturale Habicura, affidataria del Parco.



info: greenmarketfestival@gmail.com