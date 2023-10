L'Oasi Cestia, lo spazio inaugurato durante l'estate 2023, noto per i suoi eventi ed il suo ambiente "glam-relaxing", continua la sua programmazione anche in autunno, e il weekend del 21-22 ottobre ospita l'Oasi Cestia Eco-Market, una selezione di una trentina di espositori di vario genere, in primis artigianato artistico ma anche vintage, editoria e prodotti locali.



Il market aprirà al pubblico dalle 10 di mattina e continuerà tutto il giorno fino alla sera alle 20: durante tutta la giornata si potrà quindi non solo curiosare fra gli stand, ma anche svagarsi fra le tante attività proposte, come la Square Dance, ma anche la ginnastica dolce e diverse attività olistiche e workshop. Non mancheranno nemmeno i laboratori per bambini ed il dj set, per accontentare davvero tutta la famiglia.



L'Oasi Cestia si trova all'interno del Parco della Resistenza, proprio di fronte alla metro B fermata Piramide, in viale della Piramide Cestia snc, accanto appunto all'omonima piramide, simbolo di questo grande quartiere romano. All'inetrno del parco, oltre alle solite panchine, ci si può rilassare sulle sdraio, fare una partita a biliardino, sedersi ai tavolini per consumare un pasto o bere un buon drink: l'Oasi Cestia offre infatti un servizio completo di bar e ristorazione.



L'Eco-Market farà quindi da cornice alle tante attività, contribuendo a movimentare la situazione e completarla con le tante proposte originali che vi si possono trovare: si spazia dalle ceramiche artistiche all'artigianato orafo realizzato su vari metalli con la tecnica della "cera persa", all'abbigliamento sartoriale, bijoux di materiali diversi quali resina, tessuto, legno eccetera, lampade di design, editoria per bambini, mosaici, creazioni in cartapesta, sculture in legno, accessori tessili e molto altro. Il carattere "ecologico" è dato dal fatto che nessun espositore utilizza plastica o materiali ad alto impatto ambientale, nè parti di animali per le proprie creazioni.



L'Oasi Cestia è un progetto dell'associazione culturale Habicura; l'Eco-Market è in collaborazione con l'associazione culturale EticArte, la stessa organizzazione del Green Market Festival ed altri eventi.



L'evento è family friendly e pet friendly, ad ingresso libero e gratuito senza obbligo di consumazione. Info: ecochicmarket.roma@gmail.com