Oasi Cestia Eco-Market

Dato il successo della prima edizione svoltasi l'ultimo weekend di ottobre, l'Oasi Cestia conferma la seconda edizione dell'Eco-Market, in collaborazione con l'associazione EticArte.



Un evento che va a completare la già varia ed interessante programmazione di Oasi Cestia, che, fin dalla sua apertura avvenuta in agosto, ha saputo distinguersi per la qualità dei contenuti.

Oasi Cestia è una realtà rivolta a tutti, collocata all'interno del Parco della Resistenza dell'8 Settembre, dove l'associazione Habicura, assegnataria dello spazio, ha aperto un bar-bistrot corredando lo spazio con tavolini e sedie sdraio, così da creare un ambiente di assoluto relax su comode pedane in legno rialzate. Nello spazio vengono organizzate settimenelmente diverse iniziative a carattere culturale ed artistico, come performances, lezioni di yoga, sesioni di ballo, piccole esibizioni e molto altro ancora, e dove trovano spazio anche diverse associazioni impegnate nel sociale.

La prima edizione dell'Eco-Market è stata promettente, dato l'entusiasmo dimostrato sia dai fruitori abituali del parco, sia dai visitatori curiosi recatisi sul posto in occasione proprio del mercatino.

Anche questa volta saranno almeno una ventina gli stand presenti, che spazieranno dall'artigianato artistico come gioielli, monili, oggettistica di vario tipo (articoli in legno, ceramiche, bruciaincensi eccetera), articoli olistici, vintage, stand di cura del verde, prodotti cosmetici e saponi artigianali e naturali. Come sempre ci saranno diverse attività in programma e anche uno spazio bimbi con laborativi creativi e non solo, adatti ad intrattenere i piccoli ospiti.



Il bistrot all'interno del parco prepara diversi piatti e snacks, ed ottimi cocktails per chi volesse fermarsi per un aperitivo o per un pasto all'interno di un parco bellissimo e ben curato. La posizione in cui è collocato il parco lo rende un punto strategico, essendo proprio di fronte le fermate Fs e metro "Piramide" e a pochi passi dal centro di Roma e dai quartieri Aventino, Ostiense, Marconi, Testaccio, San Saba e San Giovanni. Un evento dedicato a tutta la famiglia che segue la filosofia del "no-stress", anzi dove si può fare ottimo shopping, di prodotti etici e sostenibili, in un posto decisamente rilassante, dedicato insomma a chi preferisca la natura ai centri commerciali.



Pet friendly, lgtb+ friendly, kids friendly, family friendly. Ingresso libero. L'Oasi Cestia Eco-Market è in collaborazione con l'associazione culturale EticArte, la stessa organizzazione del Green Market Festival a Testaccio, dell'Eco & Chic Market a San Lorenzo, del Les Femmes à Noèl a Trastevere, del Green Christmas a Casal Palocco e del Giardino di Natale nel quartiere tiburtino/verano.



L'edizione successiva dell'Oasi Cestia Eco-Market sarà il weekend del 16-17 dicembre in versione natalizia per gli ultimi acquisti prima di Natale.

info greenmarketfestival@gmail.com