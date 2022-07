Nuvola in concerto il 22 luglio, sulla terrazza del Gianicolo, per Alcazar Live

Si terrà il 22 luglio al tramonto (alle 19.30 circa) il concerto di Nuvola per Alcazar Live, sulla terrazza del Gianicolo. Sarà un'occasione per ascoltare dal vivo il brani del primo EP della cantautrice romana, CALAMITE: un disco autobiografico, contaminato da un’ironia sottile nascosta tra parole e musica e intuizioni squisitamente pop. Opening Brama e Lorenzo Disegni. Ingresso libero, consigliata la prenotazione.



NUVOLA | BIOGRAFIA

Elisa Mariotti, in arte Nuvola, nasce a Roma nel 1996 e fin da bambina ha una grande passione per la musica e in particolare per il canto. Inizia a studiare all'età di 12 anni e, dopo la laurea al Saint Louis College of Music, prosegue gli studi con il biennio in Music Production.



Ha avuto la sua prima band a 15 anni, “The Geff”, progetto originale pop/rock/folk in inglese, con il quale ha condiviso i primi palchi e i primi disagi del mestiere. Dopo lo scioglimento della band, ha continuato la sua strada musicale insieme a Francesco Marchini, con cui ha creato i Deadline-Induced Panic, progetto con il quale ha trovato la sua identità sul palco e si è avvicinata all’elettronica.



Con i Deadline, gruppo caratterizzato da una sonorità pop/rock/elettronica, ha rilasciato un EP “Deadline-Induced Panic” e un album “Algorythm”, ha suonato un po’ in tutta Italia nei club ma anche su palchi più prestigiosi, come quello di Radio Deejay a Riccione, del Meeting del Mare a Marina di Camerota, di X Factor.



Parallelamente ai Deadline, Elisa ha sentito il bisogno di creare qualcosa che fosse totalmente suo, nella musica e nei testi. Per questo è nato “Nuvola”, il progetto solista in cui mostra un lato più introspettivo.

Nuvola è Elisa e la sua emotività e rappresenta il suo esordio come cantautrice con testi in italiano, nonostante prima cantasse e scrivesse in inglese.



Elisa ha voluto dare una componente elettronica alla sua Nuvola accostando una scrittura essenzialmente pop cantautoriale ad arrangiamenti che rispecchiano un sound internazionale, con componenti pop, hip-hop, dream pop, indie. Nel 2019 esce il primo singolo "Cit." seguito da "Senza Perdersi", "Non so più dove" e "Ironico" prodotti da Aurelio Rizzuti al Cubo Rosso Recording.



Attualmente lavora con il producer e batterista Federico Santoni, insieme si prendono cura dell'arrangiamento e del sound dei brani che nascono quasi sempre piano e voce o chitarra e voce, alcune volte da beat e autoproduzioni.



Dentro di lei ci sono tutti gli ascolti che animano le sue giornate, tra cui Radiohead, Florence, Joni Mitchell, Lorde, James Blake, Frank Ocean, Bon Iver, Lana del Rey, London Grammar, Paolo Nutini, Battisti, Lucio Dalla, Verdena, Bersani, Cremonini e tanti altri.



“Calamite” è il suo primo EP, anticipato dal singolo “Su cui contare”, in uscita il 3 giugno 2022 per Big Bang Company, in licenza ADA Music Italy.