Apre ad Aprilia un nuovo ipermercato sinonimo di qualità e convenienza

Prodotti sempre freschi e un ampio assortimento di articoli di prima scelta: arriva in provincia di Latina un'imperdibile shopping experience con laboratori a vista che vi permetterà di scegliere con cura alimenti sani e genuini della gastronomia locale con occhio attento alla convenienza.

Supermercati Top: nuova apertura ad Aprilia

La catena di Supermercati Top con ben 8 punti vendita presenti sul territorio dei castelli romani, apre il suo nono supermercato ad Aprilia, precisamente presso il centro commerciale Aprilia 2. Il marchio Top nasce nel 2011 dall’unione di due famiglie, Micocci e Marchese, presenti nel settore del commercio alimentare già dai primi anni del 1900 con diverse insegne. Da sempre, l’obiettivo è quello di soddisfare appieno tutte le esigenze della propria clientela, ecco perché ad oggi Top Supermercati è sinonimo di qualità e convenienza.

Top Supermercati è presente a Frascati, Ciampino, Marino, Velletri, Artena, Lariano ed Ariccia. L’ipermercato di Aprilia è il punto vendita più grande, con i suoi 2.500 metri quadrati di superficie offrirà ai clienti una vera e propria shopping experience con i suoi laboratori a vista per la lavorazione dei prodotti ortofrutta, pane, pizza, macelleria, gastronomia e pescheria.

Qualità e convenienza

Marco Micocci, socio dell’attività e direttore commerciale, sottolinea l’importanza di questa nuovo progetto: “L’ipermercato si troverà all’interno del centro commerciale Aprilia 2, da anni, punto di riferimento per i residenti. Con il nostro supermercato vogliamo portare, come facciamo da quasi 100 anni, qualità e convenienza nelle case di chi ci sceglie. Offriamo alla clientela prodotti freschi e un ampio assortimento di articoli di prima scelta selezionati, sempre con un occhio di riguardo all’imprenditoria locale. Inoltre, il nostro obiettivo è quello di mantenere un ottimo rapporto qualità-prezzo e andare incontro alle esigenze della clientela offrendo anche la possibilità di portare in tavola piatti pronti per essere cucinati. La linea Qualità-Salvatempo, infatti unisce il sapore del miglior cibo italiano alla praticità… come li faresti tu”.

L'evento

L’ipermercato aprirà il 28 settembre, ad accogliere i numerosi clienti non ci saranno solo postazioni di animazione per grandi e piccini ma personale qualificato che offrirà la possibilità di assaggiare e conoscere la varietà e la qualità dei prodotti, che da sempre contraddistingue il marchio. Inoltre, per l’evento ci saranno tante offerte esclusive riservate ai clienti del nuovo punto vendita.

Appuntamento allora al centro commerciale Aprilia 2, in via Pontina (km 44 uscita via riserva nuova), dalle ore 9.00 di giovedì 28 settembre. L'ingresso è libero e gratuito. La grande convenienza di qualità ti aspetta da Top Supermercati!