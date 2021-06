Ecco a voi il nuovo re della gastronomia romana: il Pandolce

Prezzo non disponibile

Un lievitato nato dalla mente geniale e le sapienti mani di Andrea Bassetti, che è riuscito dove molti mastri fornai hanno sempre fallito: creare un lievitato gustoso e corposo ma soffice come una nuvola.

Il nuovo negozio Pandolce, che sostituisce il vecchio punto vendita di via Flaminia, aprirà i battenti il 4 giugno 2021 in via Cavriglia 40, zona prati fiscali, ad un passo dall’uscita Salaria della tangenziale EST di Roma.

Il nuovo Bakery Bar Pandolce insiste su una superfice di oltre 150 mq, con laboratorio a vista e uno splendido dehor esterno circondato di vegetazione e fiori, che può accogliere fino a 50 persone sedute al tavolo.

La giornata da Pandolce è scandita da un’alternanza di abbinamenti dolce/salato, in grado di soddisfare i gusti di tutti i palati anche quelli più esigenti!

Al mattino il Pandolce viene farcito con le creme tipiche della tradizione italiana: crema pasticcera, Nutella, pistacchio, ricotta, caramello e altri, mentre a pranzo e all’aperitivo viene composto con ingredienti salati adatti ad uno spuntino tanto leggero quanto gustoso.





Tra i panini “gourmet selection”, adatti a sostituire un pasto completo, spiccano alcuni abbinamenti da non perdere:

Petto di faraona, mostarda al miele home made e carote marinate al profumo di menta

Prosciutto crudo di Sauris I.G.P., patè di cipolla e parmigiano, sedano julienne

Baccalà mantecato, peperoni cruschi, pinoli tostati e olive taggiasche

Nodini con la panna, zucca croccante e zafferano

Mentre disponibili tutto il giorno e serviti come appetizers all’aperitivo, troviamo i farciti con creme salate tra cui potrai gustare:

Crema alle olive

Crema carciofini e menta

Crema di pomodori e capperi

Crema di carbonara e guanciale croccante e molti altri.

Una caffetteria di primo livello e una selezionata lista di vini, affiancano il Pandolce durante l’arco della giornata, fino ad arrivare all’aperitivo, dove vengono proposte bottiglie di spritz “home made” da gustare in compagnia degli amici coccolati dallo staff del Pandolce Bakey Bar.

Segnati a calendario questa data: 4 Giugno 2021. Non mancare all’inaugurazione di questo tempio del gusto!



Prenotazioni e Delivery (anche Whatsapp): tel. 393.4602214

