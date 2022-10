Inaugurazione a Roma e Guidonia di 6 nuovi Pet store Arcaplanet

Arcaplanet è ancora più vicina ai Pet parent della Capitale e apre non uno ma ben 6 nuovi punti vendita: gli store verranno inaugurati in contemporanea il 14 e il 15 ottobre.

I 5 nuovi negozi di Roma apriranno nelle seguenti vie:

Via Di Priscilla 109;

Via Dei Platani 56/B;

Via Asmara 50/A;

Via Della Marsica 15;

Via Fonteiana 59.

Per i primi 4 store l'orario di apertura sarà il seguente:

Dal lunedì al sabato: dalle 9 alle 20;

Domenica: dalle 9:30 alle 13 e dalle 15 alle 19:30.

Lo store di Roma Fonteiana sarà aperto dal lunedì al sabato, dalle 08:30 alle 20:30; la domenica, invece, dalle 09:00 alle 20:00.

Invece lo store di Guidonia sarà aperto tutti i giorni con i seguenti orari:

Da lunedì a sabato: 9:00-20:00

Domenica: 9:30-13:00 e 15:00-19:30

Che cosa aspetta ai Pet parent in visita nei nuovi Pet store

Innanzitutto, una grande varietà di cibo secco e umido per animali domestici di tutte le taglie e di tutte le età. I Pet specialist dei negozi saranno a completa disposizione per offrire un’assistenza di eccellenza e per suggerire i migliori prodotti per il benessere e la cura degli animali domestici.

Inoltre, tutti e 6 gli store verranno inaugurati in contemporanea: il 14 e il 15 ottobre saranno due giornate di festa, a cui tutti potranno partecipare e ricevere non solo consigli ma anche sorprese esclusive. Tutti i visitatori, infatti, potranno ricevere un carnet di buoni sconto da utilizzare in tutti gli store Arcaplanet e non solo: un gadget a scelta tra un morbido cuscino Soft Bed e un esclusivo tiragraffi Lovedì, a fronte di una spesa minima di 30€.

Le sorprese non finiscono qui: fino al 23 ottobre, tutti i clienti Arcacard potranno ricevere in omaggio l’esclusivo Ombrello Arcaplanet, il must-have per le passeggiate autunnali insieme al proprio pet! Se vuoi saperne di più, visita la pagina dedicata.

Promozioni da Arcaplanet: scopri i servizi esclusivi

Tutti e 6 gli store sono accomunati dall’offrire, tra i vari servizi, un ampio e comodo parcheggio, oltre alla possibilità di acquistare con Ordina e Ritira, il servizio Click & Collect di Arcaplanet con cui è possibile acquistare online su arcaplanet.it e ritirare la spesa direttamente nel negozio più vicino.

Se vuoi saperne di più, visita la pagina dedicata al Click & Collect.

Lo store di Roma Fonteiana offre, inoltre, il servizio di Agility Park, un’area interamente dedicata all’attività ludico-sportiva, in cui tutti i Pet parent possono concedersi un momento di svago e divertimento insieme al proprio amico a 4 zampe. Scopri qui tutti i servizi esclusivi presenti nei Pet store.