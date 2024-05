Nuova Tor Vergata in Festa 2024

Dalle 8:30 alle 11:30

Autoemoteca ADSPEM centro di raccolta mobile di sangue a cura di AD Spem.



Ore 09:00

Apertura festa con messaggio di benvenuto da parte Presidente del Comitato di Quartiere Andrea Cacciani

Saluto delle autorità presenti.



Dalle 9:00 alle 10:30

Corsa allenamento Gruppo Sportivo Bancari Romani - (organizzata da GSB Run) - corsa di allenamento all'interno del parco Salvador Allende.



Dalle 9:30 alle 10:30

Corsa podistica per bambini - (organizzata da GSB Run) - Gara podistica non competitiva per adulti e bambini. La gara si svolgerà all'interno del parco Salvador Allende con un percorso diversificato a seconda dell'età e della preparazione.



Dalle 9:30 alle 17:00

Pompieropoli - (Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale) - Manifestazione dedicata ai bambini dai 3 ai 12 anni circa e consiste in un percorso ludico-istruttivo-educativo costituito da diverse postazioni che i bambini dovranno raggiungere una ad una cimentandosi in esercizi simulanti alcuni momenti dell'attività dei Vigili del Fuoco.



Dalle 9:30 alle 17:00

Nucleo Cinofilo dei Vigili del Fuoco - dimostrazioni ed attività del nucleo cinofilo dei Vigili del Fuoco.



Dalle 9:30 alle 18:00

Area Sport - Possibilità di provare diversi sport nell'area sport allestita all'interno del parco. (calcio, calcio tennis, pallavolo, mini volley, bocce, percorso MTB per bambini, attrezzi vari ), grazie ai materiali messi a disposizione da Decathlon.



Dalle 9:30 alle 17:00

Boy Scout - Allestimento di un campo base scout nel cuore del parco Salvador Allende, a cura del gruppo "La Fenice". Possibilità di provare diverse attività a cura dei boy scout



Dalle 9:30 alle 21:00

Pesca di Beneficenza - Stand a cura del Comitato di Quartiere Nuova Tor Vergata. Grazie alle attività commerciali del quartiere che hanno aderito all'iniziativa, ed hanno messo a disposizione diversi premi. Inoltre sarà disponibile la "Baby pesca" riservata ai bambini.



Dalle 9:30 alle 18:00

Mostra Fotografica - nella splendida cornice della strada romana Tuscolo-Fidene. La mostra a cura di Cavè e Continanza.



Dalle 9:30 alle 18:00

Aquiloni nel Parco - esibizioni e tecniche di volo con gli aquiloni.



Dalle 10:00 alle 12:00

Parapendio - dimostrazioni di tecniche di parapendio a cura di Parapendio Roma.



Dalle 10:00 alle 12:00

Torneo di Calcio - torneo di calcio a cura del CdQ Nuova Tor Vergata nei campi allestiti all'interno del parco. L'iscrizione al torneo viene effettuata sul posto dalle ore 8:30 alle ore 9:30.



Dalle 10:00 alle 12:00

Torneo di Pallavolo - torneo di pallavolo a cura del CdQ Nuova Tor Vergata nei campi allestiti all'interno del parco. L'iscrizione al torneo viene effettuata sul posto dalle ore 8:30 alle ore 9:30.



Dalle 10:00 alle 11:00

MTB per bambini - circuito di MTB per bambini, tecniche di guida e giro in bicicletta all'interno del parco.



Dalle 10:00 alle 11:30

Antichi Romani nel Parco - Gladiatori ed antichi Romani faranno da cornice all'antica strada romana Tuscolo-Fidene presente nel parco Salvador Allende. A cura del Gruppo storico Romano.



Dalle 10:00 alle 11:30

Visita Archeologica guidata - all'interno del parco Salvador Allende, presso la strada romana Tuscolo-Fidene a cura dell'archeologo Francesco Laddaga. Storia e curiosità della splendida ed antica via che collegava Roma ai castelli Romani.



Dalle 10:30 alle 11:30

Animazione e giochi per Bambini - attività ludico-motorie. Divertimento garantito con diversi giochi ed attività dedicati ai più piccoli.



Dalle 11:00 alle 12:00

Esibizione di Kung Fu - Esibizione e lezione di prova della scuola K.T.S. M.a.n.t.i.s Kung fu, del maestro Alessandro Cossu. Ginnastica dei 5 animali, esibizione con armi bianche e a mano nuda.



Dalle 11:00 alle 12:00

Esibizione di Karate - a cura del gruppo



Dalle 12:00 alle 13:00

Premiazione tornei ed attività svolte la mattina premiazione dei tornei a cura del Cdq Nuova Tor Vergata.



Dalle ore 12:30 alle ore 13:00

Spettacolo Aereo - spettacolo aereo a cura del Fly Roma. Diversi aerei sorvoleranno il parco effettuando alcune manovre disegnando il cielo con la loro scia.



Dalle ore 13:00 alle ore 15:00

Picnic - Pausa pranzo presso il parco Salvador Allende con picnic autonomamente organizzato dalle persone che partecipano. Nell'area food appositamente allestita sarà possibile bere e mangiare



Dalle ore 15:00 alle 17:00

Tornei vari - Bocce e Scacchi aperti a tutti. Inoltre possibilità di utilizzare le aree allestite per provare autonomamente. L'iscrizione ai tornei viene effettuata sul posto dalle ore 10:00 alle ore 14:30



Dalle ore 15:00 alle 17:30

Torneo Carte da Gioco aperti a tutti e dedicati alle persone più anziane. Inoltre possibilità di utilizzare le aree allestite per provare autonomamente. L'iscrizione ai tornei viene effettuata sul posto dalle ore 10:00 alle ore 14:30



Dalle ore 15:00 alle 17:30

Torneo - Biliardino aperti a tutti. Inoltre possibilità di utilizzare le aree allestite per provare autonomamente. L'iscrizione ai tornei viene effettuata sul posto dalle ore 10:00 alle ore 14:30



Dalle 16:00 alle 17:00

Animazione e giochi per Bambini - attività ludico-motorie. Divertimento garantito con diversi giochi ed attività dedicati ai più piccoli.



Dalle ore 16:30 alle 19:00

Pony nel Parco - giro in pony per il parco a cura di Ippocampo 2 , dedicato ai bambini.



Dalle ore 17:00 alle 19:00

Caccia al Tesoro - caccia al tesoro per adulti e bambini. L'iscrizione alla caccia viene effettuata sul posto dalle ore 15:30 alle ore 18:30



Dalle ore 18:00 alle 19:30

Nordic Walking - passeggiata all'interno del parco.



Dalle ore 18:00 alle 19:30

Esibizione scuola di musica



Dalle 12:00 alle 13:00

Premiazione tornei ed attività svolte nel pomeriggio premiazione dei tornei a cura del Cdq Nuova Tor Vergata.



Dalle 20:00 alle 21:00

Esibizione di Ballo - Esibizione di Danza Orientale.

Esibizione di Danze Caraibiche a cura della ASD Movimiento. Lezione di danze caraibiche aperta a tutti a cura della ASD Movimiento.



Dalle ore 21:00 alle 23:00

Spettacolo di magia - Musical e musica dal vivo



Ore 23:00

Chiusura Festa e saluti del Comitato di Quartiere.





**Gli orari e le attività potrebbero subire variazioni e/o modifiche.