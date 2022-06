Indirizzo non disponibile

Una intera giornata di Festa per tutto il quartiere Nuova Tor Vergata è in programma sabato 11 giugno. A partire dalle 10 e fino al tramonto, presso il parco Salvador Allende di Tor Vergata e zone limitrofe, il quartiere si animerà con esibizioni, giochi, attività culturali, mostre, attività sportive e diverse sorprese.

Il programma di Nuova Tor Vergata in Festa

Ore 10:00

Apertura festa con messaggio di benvenuto da parte Presidente del Comitato di Quartiere Andrea Cacciani

Saluto delle autorità presenti: S.E. mons. Raffaello Martinelli. Presidente del VII Municipio Francesco Laddaga. Consigliere comunale Mariano Angelucci.

Dalle ore 10:00 alle 21:00

Campo Scout a cura del Gruppo Scout AGESCI Roma 111. Allestimento di un vero campo base scout nel cuore del parco Salvador Allende, con giochi per bambini, golosità varie e dimostrazioni sulle loro attività, in particolare Come montare una tenda.

Dalle 10:00 alle 21:00

Pompieropoli (Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale) - Manifestazione dedicata ai bambini dai 3 ai 12 anni circa e consiste in un percorso ludico-istruttivo-educativo costituito da diverse postazioni che i bambini dovranno raggiungere una ad una cimentandosi in esercizi simulanti alcuni momenti dell'attività dei Vigili del Fuoco.

Dalle 10 alle 21:00

Decathlon - Sport per Tutti!! Dimostrazioni e prove sportive con il personale Decathlon di Tor Vergata la mattina alle 11:00 circa ed il pomeriggio alle 17:00 circa. Durante tutta la giornata possibilità di provare diversi sport tipo (calcio, calcio tennis, ping pong, mini volley), grazie ai materiali messi a disposizione da Decathlon.

Inoltre grazie al Cus Roma di Tor Vergata sarà possibile provare il tiro con l'arco.

Dalle 10 alle 21:00

Mostra Fotografica nella splendida cornice della strada romana Tuscolo-Fidene. La mostra a cura di Continanza Mario, racconta i venti anni di storia e di sviluppo del quartiere, dove l'urbanizzazione si fonde con l'antico e le attuali attività rurali.

Dalle 10:00 alle 21:00

Pesca di Beneficenza - Stand a cura del Comitato di Quartiere Nuova Tor Vergata. Grazie alle attività commerciali del quartiere che hanno aderito all'iniziativa, possibilità di vincere svariati premi come una squisita apericena per 2 persone, trattamento estetico, lavaggio auto etc etc. Inoltre sarà disponibile la "Baby pesca" riservata ai bambini

Ore 10:30

Visita Archeologica guidata presso la strada romana Tuscolo-Fidene a cura dell'archeologo Francesco Laddaga. Storia e curiosità della splendida ed antica via che collegava Roma ai castelli Romani.

Ore 11:00

Martina Miceli, giovane ragazza romana che ha sfruttato le potenzialità digitali per ideare e realizzare un programma dal titolo “Lei non sa chi sono io”. Con il patrocinio di ASSODPO - CODACONS - PRIVACYITALIA

Ore 11:00

New Sound Level Radio, in diretta dal parco Salvador Allende di Roma. New Sound Level

Dalle ore 12:00 alle ore 15:00 pausa.

Ore 16:00

Mostra auto d'epoca a cura del circolo romano La Manovella "Roberto Bonazzi". Esposizione di oltre 20 auto d'epoca presso il parcheggio di Via Galvano della Volpe (adiacente all'ingresso del parco Salvador Allende). Alle ore 16:30 giro delle auto per il quartiere Nuova Tor Vergata arrivando fino a collina Barcaccia.

Ore 16:30

Street Artist creazione opera su pannelli e spiegazione delle tecniche di disegno.

Dalle 17:00 alle 19:00

ANIMAZIONE PER BAMBINI giochi ed attività ludico-motorie. Divertimento garantito con diversi giochi ed attività.

Lettura ad alta voce nel parco a cura di "L'idea dietro l'angolo cartolibreria"

Disegna e colora con lo spazio gioco "Ecofficina delle meraviglie"

Dalle 17:00 alle 20:00

Accademia degli Artigiani mostra dei corsi professionali dell'accademia.

Dalle 17:00 alle 20:00

Pony per i bambini, giro in pony per il parco a cura di Ippocampo 2 .

Ore 17:30

Nordic Walking passeggiata all'interno del parco e tecniche con Asd Play Your Time

Ore 18 :30

Esibizione di Danza Orientale a cura di Dumaina Jasmine.

Ore 19:00

Esibizione di musica a cura delle scuole:

Scuola di Musica Ponte Linari

scuola di musica di Opus Musica Studios

Ore 20:00

Gran finale a sorpresa.

Ore 21:00

Chiusura Festa e saluti del Comitato di Quartiere.

