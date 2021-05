All about Banksy, nuova mostra al Chiostro del Bramante

All About Banksy: Exhibition 2. Una nuova mostra dello street artist inglese arriva al Chiostro del Bramante.

Dopo il successo di Banksy A Visual Protest, mostra che seppur interrotta e chiusa più volte a causa della pandemia, è stata visitata e apprezzata da numerosi romani, una nuova esibizione dello stesso artista, nello stesso posto sarà visitabile a partire dal prossimo 5 maggio.

All About Banksy: Exhibition 2 sarà al Chiostro del Bramante fino al 9 gennaio 2022. Aperta tutti i giorni dalle 10 alle 21. Il sabato e la domenica è obbligatorio l'acquisto del biglietto online.

La mostra

Grazie a circa duecentocinquanta opere provenienti da collezioni private, il Chiostro del Bramante presenta All About Banksy a Roma, dal 5 maggio 2021 al 9 gennaio 2022, una nuova mostra per scoprire tutto quel che si può sapere sull’artista sconosciuto più noto al mondo.

“Scoprire, avvicinarsi, conoscere, riconoscere Banksy. Durante la nostra prima esposizione A Visual Protest (settembre 2020 – marzo 2021), data l’impossibilità di mantenere l’apertura, abbiamo lavorato perché il pubblico non rimanesse deluso, non rimanesse senza Banksy. È nata così l’idea di poter realizzare una seconda mostra, sempre dedicata a lui e alle sue opere, e questo nostro desiderio si è realizzato grazie alla collaborazione con Butterfly & David Chaumet – Butterfly Art News, curatori del progetto”, ha dichiarato Natalia de Marco, direzione artistica DART – Chiostro del Bramante

Il Chiostro del Bramante non smette di occuparsi di Banksy e offre, con questa nuova mostra, un approfondimento enciclopedico del suo lavoro, grazie a un’importante sezione documentaria composta da fotografie, reportage e video, una nuova occasione espositiva negli spazi rinascimentali nel centro di Roma.

Una narrazione approfondita della poetica dell’artista grazie al contributo di Butterfly & David Chaumet – Butterfly Art News, che per la prima volta hanno aperto il loro archivio, in modo così completo, per un’esposizione.

“Ovunque si sente parlare di Banksy. Ma cosa sapete di lui se non che è famoso e che la sua identità è ignota? Abbiamo documentato la sua carriera dall’inizio degli anni Duemila, tra la strada e le mostre e ora apriamo il nostro archivio”, sono le parole di Butterfly & David Chaumet – Butterfly Art News, curatori

All About Banksy è un catalogo ragionato da visitare, un percorso in cui scoprire opere realizzate dal 1999 fino al 2020, con sezioni tematiche sui lavori divenuti icone e sui temi fondamentali dell’artista: i primi Black Books, i tanti rats (topi) e poi la politica, la religione, il potere, la guerra, i diritti dell’infanzia, i fenomeni migratori, i rifugiati, la società della sorveglianza, l’ambiente, l’ecologia, il mercato dell’arte.

In mostra inediti e altrettanti approfondimenti: tra gli altri, sul parco tematico non adatto ai bambini Dismaland, sul negozio online Gross Domestic Product, sulle collaborazioni con cantanti e gruppi musicali, tra cui la ricca serie con i britannici Blur.

Opere realizzate con tecniche e supporti differenti, insieme a una contestualizzazione degli interventi pubblici e delle mostre, delle opere e delle esposizioni, tra fotografie, copertine, manifesti, locandine, libri, dischi.

Completano il percorso espositivo tre video per rivivere i momenti più significativi del percorso di Banksy, tra cui un documentario esclusivo e inedito che racconta vent’anni di carriera dell’artista.

All About Banksyè organizzata da DART Chiostro del Bramante in collaborazione con Butterly Art News a cura di Butterfly & David Chaumet con il patrocinio di Regione Lazio e Assessorato Crescita Culturale Roma Capitale media partner Sky Arte. La mostra è accessibile nel rispetto e secondo le normative per il contenimento di Covid-19.

Tutte le informazioni sui biglietti di All About Banksy

Ingresso: biglietto unico € 15,00

Sabato e domenica: biglietto unico € 18,00

[Avviso] I biglietti scaduti non potranno essere riconvertiti in loco. Per maggiori informazioni sulla procedura vi invitiamo a contattare anticipatamente il settore di riferimento inviando un’email a infomostra@chiostrodelbramante.it oppure telefonando al numero 0668809035 da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Foto dalla pagina Facebook dl Chiostro del Bramante