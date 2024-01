"Nuotatori d'inverno", mostra di Vittorio Marella

Prezzo non disponibile

Dal 27/01/2024 al 03/03/2024

Opening della mostra di Vittorio Marella "Nuotatori d'inverno" (27 gennaio - 3 marzo) a Palazzo Merulana.

La personale di Vittorio Marella, a cura di Giovanna Zabotti, racconta il percorso artistico del ventisettenne artista veneziano. L’allestimento rappresenta una sorta di migrazione silenziosa, un viaggio che termina in posti in cui si cerca un contatto con la natura e in ultima analisi con la propria interiorità. L’artista compie sulla tela il suo personalissimo viaggio alla scoperta di un altro punto di vista. Lo fa partendo dai disegni, vere e proprie annotazioni del mondo, dai tratti precisi e allo stesso tempo pieni di vita.

Quando poi il suo sguardo passa dai disegni alle tele, ecco la sua capacità di creare atmosfere alla Hopper, di usare sapientemente colori, luci e ombre percorrendo una strada che ricollega i suoi quadri ai dipinti dei grandi maestri veneziani, ma senza mai restare ancorato al passato.

La seconda parte del percorso espositivo comprende sette quadri ad olio che catturano attimi della vita quotidiana, rappresentati in un gioco di prospettive che uniscono la percezione bidimensionale a quella tridimensionale. Altra sua fonte di ispirazione sono le opere del realismo magico, in particolare i quadri di Antonio Donghi, artista presente a Palazzo Merulana nella Collezione Elena e Claudio Cerasi.