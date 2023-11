"Nudo proprietario" di Rodolfo Laganà al Teatro degli Audaci

Continua la strepitosa stagione al teatro degli Audaci, con lo spettacolo "Nudo proprietario" di Rodolfo Laganà, Paola Tiziana Cruciani, Gianni Quinto? a partire da venerdì 17 novembre alle ore 21:00!



Nudo Proprietario svela un Rodolfo Laganà mai visto prima: titolo azzeccato per uno spettacolo che parla della libertà di mettersi "a nudo", un desiderio che viene fuori con l'età ma non solo. L'età e il rapporto con la memoria. Il cibo e il rapporto con il proprio corpo. Giochi di parole, per spiegare l'importanza delle stesse nel rapporto con gli altri.



E, infine, i sogni: il mondo in cui potersi prendere delle rivincite. Tra risate e coinvolgimento interattivo, tra canzoni dal vivo e racconti inediti, l’artista non manca di svelare il modo in cui tutto è cominciato. Ma non è finita qui: un uomo che rivela, senza più barriere, il rapporto con la malattia, dichiarando di essere guidato da un'unica grande forza.



Tante risate per questo spettacolo all’insegna del divertimento, ma anche tante riflessioni: questa rappresentazione è incentrata sull’età che avanza e i cambiamenti di vita che questo comporta. Diete sempre nuove e regimi alimentari al limite dell’assurdo, i social sempre più invasivi e ossessionanti, ritmi sempre più frenetici di una società che è sempre più veloce mentre, invecchiando, si vorrebbe rallentare… e il tutto cercando di ricordare dove si è parcheggiato!



Ma per non dare ulteriori anticipazioni vi invitiamo a chiamare il numero 06 94376057 e prenotare il posto in prima fila, per trascorrere due ore all’insegna della risata e del buon umore, con lo spettacolo "Nudo proprietario" in scena dal venerdì alla domenica al teatro degli Audaci.