"Nova Era", Barcelona Gipsy Balkan Orchestra chiude i Concerti nel Parco

Grande chiusura oltre confini, all’insegna del ritmo e della festa, per I Concerti nel Parco, Mercoledì 3 agosto con “NOVA ERA”, data unica in Italia della Barcelona Gipsy Balkan Orchestra (BGKO) diretta da Alexander Sora.

La BGKO , orchestra multietnica dal sound unico e contemporaneo , è nata e si è evoluta su una appassionata e inarrestabile esplorazione dei suoni e dei timbri della musica rom, klezmer, balkan e mediterranea, inteso come un insieme di tradizioni musicali e culture multietniche che va oltre ogni confine geografico. Il gruppo stesso mescola le differenze artistiche dei vari membri, arricchito dalla vibrante scena musicale di Barcelona: dalla tradizione catalana, greca, italiana, russa e mediorientale alle vibrazioni del jazz manouche e del rockabilly.

"Nova Era", l’ultimo progetto della BGKO Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, registrato nel tempo della pandemia e proposto in tempo di guerra, dimostra ancora una volta, che la musica continua a far sperare e commuovere, qualsiasi cosa accada.

In questo nuovo capitolo la band dà il benvenuto alla cantante Margherita Abita originaria della Sicilia, che porta con sé nuove sfumature, energia vitale e impulso creativo. In quest’album potente la BGKO si riafferma come una delle band più acclamate nell’interpretazione della musica tradizionale rom, klezmer, balkan, mediterranea, partendo dalle sua anima ancestrale, dalle sue lontane ma ancora pulsanti origini geografiche e culturali e traducendola nella realtà dei nostri tempi.

Questa formazione internazionale, con musicisti provenienti da Spagna, Italia, Francia, Serbia, Grecia e Ucraina, è straordinaria nel creare arrangiamenti unici, nei quali ogni strumento ha il suo posto e il suo spazio. Le armonie ed i timbri si mescolano in modo raffinato al servizio di ogni brano, suscitando un ampio spettro di emozioni in sintonia con un ritmo di trance frenetico.

Dopo otto anni di tournée in tutto il mondo, la BGKO con “NOVA ERA” è orgogliosa di presentare la sua opera maggiormente compiuta, che comprende e fonde le qualità sonore della musica classica, word ,jazz e contemporanea.