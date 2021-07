"Notti di scienza", appuntamenti gratuiti per adulti e bambini al Cinevillage

Venerdì 9 luglio e sabato 10 luglio presso il Cinevillage Talenti sono in programma gli attesi appuntamenti con la Scienza rivolti ad adulti e bambini, a ingresso libero.

Gli appuntamenti fanno parte del progetto "Notti di scienza", una iniziativa di divulgazione scientifica rivolta alle famiglie, a cura da Network ScienzaInsieme che raggruppa gli Enti di ricerca CNR, ENEA, INAF, INFN, INGV, ISPRA, CINECA e le Università di Roma SAPIENZA e TOR VERGATA, l'Università di Viterbo LA TUSCIA e l'Università internazionale telematica UNINETTUNO.

Si tratta di due giornate dedicate, con laboratori ed esperimenti con i ricercatori e presenza di ospiti, in programma nella fascia oraria che precede la proiezione del film, in uno spazio appositamente adibito all’interno del villaggio.

Seminari, laboratori, spettacoli a partire dalle ore 17.30 per scoprire insieme i tesori della terra, la magia della chimica, la geologia per i non vedenti, i raggi cosmici, l'uomo e il virus, la genomica del clima, il pianeta che non sta mai fermo, i satelliti nello spazio, la relatività e il DNA. Interessanti i racconti di Scienza a cura di Catalina, incredibile divulgatrice, nata in Transilvania, capace di affascinare adulti e bambini con le sue straordinarie narrazioni. Catalina Curceanu parlerà dell'esperimento SIDDHARTA all'acceleratore DAFNE dei Laboratori Nazionali di Frascati e racconterà di scienza, di fisica, ma anche di incredibili protagonisti della scienza le ricercatrici e i ricercatori a cura di INFN.

Il programma di Cinevillage Parco Talenti

Lunedì 5 luglio EVENTO SPECIALE

19:30 LIBRICINEVILLAGE -Direttore editoriale Roberto Ippolito ingresso libero

Aldo Cazzullo presenta il libro “Le italiane” (Solferino)

A seguire

21:15 UN ALTRO GIRO (Drammatico) 116’

di Thomas Vinterberg con M. Mikkelsen, T. Bo Larsen, M. Millang

Martedì 6 luglio EVENTO SPECIALE

20:30 INCONTRO CON FRANCESCO BRUNI

A seguire

COSA SARÀ (Drammatico) 101’

di Francesco Bruni con K. R. Stuart, L. Indovina, B. Ronchi

Mercoledì 7 luglio EVENTO SPECIALE

20:30 CINEASTI DI PAROLE

PAOLO GENOVESE PRESENTA IL LIBRO “SUPEREROI”

Modera FRANCO MONTINI

A seguire

UNA FAMIGLIA PERFETTA (Commedia) 120’

di Paolo Genovese con S. Castellitto, C. Gerini, M. Giallini

Giovedì 8 luglio EVENTO SPECIALE

20.30 INCONTRO CON GIOVANNI VERONESI

A seguire

TUTTI PER 1 . 1 PER TUTTI (Commedia) 115’

di Giovanni Veronesi con con P. Favino, M. Buy, V. Mastandrea, S. Rubini

Venerdì 9 luglio EVENTO SPECIALE

18:00 - 21.30 TALENTI PER LA SCIENZA ingresso libero

A cura del progetto NET - scieNcE Together

Laboratori, attività interattive, talk, angolo NET e spettacoli scientifici

20:30 INCONTRO CON LUCA MINIERO

A seguire

SONO TORNATO (Commedia) 100’

di Luca Miniero con M. Popolizio, F. Matano, S. Rocca



Sabato 10 luglio EVENTO SPECIALE

18:00 - 21.30 TALENTI PER LA SCIENZA ingresso libero

A cura del progetto NET - scieNcE Together

Laboratori, attività interattive, talk, angolo NET e spettacoli scientifici

20:30 INCONTRO CON MATTEO ROVERE

A Seguire

VELOCE COME IL VENTO (Azione)

di Matteo Rovere con S. Accorsi, M. De Angelis, R. Mattei

Domenica 11 luglio

21:15 IL RE LEONE -LIVE ACTION

di Jon Favreau con le voci di M. Mengoni, Elisa, E. Leo, Beyoncé Knowles, L. Ward, M. Popolizio



IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...