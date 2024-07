Notte Rosa a Vitorchiano

A Vitorchiano torna la Notte Rosa. Sabato 20 luglio il "Borgo Sospeso" della Tuscia si tingerà di rosa con una serata di musica, danza e luci che trasformeranno vie e piazze del paese in uno spettacolo a cielo aperto. L'evento prenderà vita nelle prime ore serali, con la partecipazione di numerosi gruppi musicali e artisti di vario genere che si esibiranno offrendo un'ampia varietà di performance.

Protagonista della Notte Rosa è la musica, con vari gruppi dislocati nelle varie piazze e piazzette di Vitorchiano che si esibiranno in concerti di differenti generi, dal rock al pop, dal vintage alla disco per i più giovani.

La Caracca darà il via alla serata con ritmi travolgenti prima dell'orario di cena. In Piazza Roma una band eseguirà i brani di Pino Daniele, mentre nella Piazzetta Fabrizio De André un quartetto proporrà le canzoni del cantautore genovese. Musica jazz con giovani talenti risuonerà in Via Santa Maria, creando un'atmosfera unica e coinvolgente, e in Piazzetta Santa Rosa un duo di chitarra e voce offrirà un'esibizione intima e suggestiva con una serie di brani tratti dai cantautori italiani.

Al Giardino di Sant'Agnese ecco la cover band dei Modà, all'Auditorium si terrà l'esibizione del coro Almamousiké, il tango con il violino del maestro Stornelli troverà posto in Piazza Salvo D'Acquisto e nella terrazza di Piazza Umberto I spazio alla scuola di danza di Vitorchiano Vitorchiano insieme a una scuola di danza latinoamericana. La serata proseguirà con un DJ che proporrà musiche sempre latinoamericane. Per quanto riguarda il food, sarà possibile gustare deliziosi piatti presso gli stand organizzati dalle associazioni di Vitorchiano.

"La Notte Rosa è un appuntamento fisso dell'Estate vitorchianese - ha commentato il sindaco Ruggero Grassotti - e nel corso degli anni è diventato un evento in grado di attirare un numeroso pubblico da Viterbo e da tutta la Tuscia. Tutto questo è possibile grazie alla collaborazione con le associazioni locali, che rendono possibile l'organizzazione di un evento in grado di valorizzare il nostro borgo. Grazie anche alle forze dell'ordine, alla Polizia locale, ai volontari della Protezione Civile di Vitorchiano e ai Volontari del Soccorso per la presenza continua e necessaria utile a uno svolgimento della manifestazione in totale sicurezza".

"Con la Notte Rosa Vitorchiano mostra ancora una volta il suo volto migliore - ha aggiunto l'assessore alla cultura Gian Paolo Arieti - quello di un paese vivo, animato, accogliente verso i turisti sempre più numerosi. Grazie alle variegate proposte musicali, all'offerta gastronomica di qualità, alle valide installazioni artistiche e luminose, il centro storico sarà ancora una volta lo scenario perfetto per una serata tutta da vivere passeggiando per vie e piazze. Grazie alle associazioni di Vitorchiano e a tutti coloro che collaborano per la riuscita dell'evento".