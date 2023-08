Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 26/08/2023 al 26/08/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dopo 3 anni di assenza dovuta all’emergenza Covid, torna La Notte delle candele a Vallerano.

Sabato 26 agosto, si accenderanno 100 candele, ci saranno 30 spettacoli, per una serata indimenticabile d'estate. Un percorso alla scoperta di un viaggio artistico fatto di suoni e immagini, luci ed atmosfere magiche, con spettacoli dal vivo, musica, arte, pittura, installazioni e tanto divertimento.

Le fiammelle andranno ad esaltare i contorni degli archi, delle case e delle chiese, incorniciando le porte e le finestre, seguendo i tratti di scalinate e vicoli, rendendo magico il centro storico di Vallerano grazie alla partecipazione attiva e convinta degli abitanti del luogo.

Per maggiori informazioni e per consultare il programma (in aggiornamento) dell'evento, consultare il sito www.nottedellecandele.eu