Notte dei Ricercatori al Museo Explora

Tutto pronto per la Notte europea dei Ricercatori al Museo Explora, l’evento di venerdì 29 settembre promosso nell’ambito del progetto LEAF – heaL thE plAnet’s Future – di Frascati Scienza: due i turni serali con ingresso gratuito alle 19:15 e alle 21:00, per Catturare l’energia del Sole: dall’energia termica all’elettrica, l’appuntamento con ricercatori ed esperti di scienza.



Fin dall’antichità, l’effetto del Sole sul pianeta Terra ha affascinato scienziati, ricercatori e studiosi: un rincorrersi di scoperte che hanno dato valore a questa incredibile fonte di calore ed energia rinnovabile. Anche Explora beneficia di alcune di queste invenzioni tanto che, osservando il suo tetto, è possibile osservare i pannelli fotovoltaici che alimentano i giochi del museo.



Catturare l’energia del Sole: dall’energia termica all’elettrica, è un evento per curiosare ed approfondire tutte le potenzialità della luce solare, utilizzata per riscaldare e per generare energia elettrica.



Le attività e laboratori, che rispecchiano la metodologia dell’apprendimento informale, svelano a bambini e bambine, i valori della sostenibilità e l’importanza della ricerca scientifica.



LEAF è finanziato dal programma HORIZON-MSCA-2022-CITIZENS-01 della Commissione Europea, nell’ambito delle azioni Marie Sk?odowska-Curie grant agreement No 101060194. Scopri tutti gli eventi della Notte Europea dei Ricercatori 2023 di Frascati Scienza.