Notte da cretini

Piero Broscianti è un ricco editore annoiato dalla vita. L'unico momento di vero intrattenimento sono per lui le cene del Mercoledì sera, in cui si riunisce con i propri amici, ed ognuno porta con sé quello che senza mezzi termini amano definire "un cretino".



Chi porta il più cretino viene proclamato vincitore della serata. Piero a questo gioco non ha mai vinto, ma per la prima volta è convinto di avere per le mani il cretino più cretino di tutti, che porta il nome di Filippo Pignoni. Cristina, moglie di Piero, trova le cene del Mercoledì un passatempo crudele, e esasperata dall'atteggiamento del marito lo abbandona a casa da solo.



Nel tentativo di saggiarne le potenzialità, Piero ha invitato a casa Filippo per un drink prima di dirigersi alla cena, ma un colpo della strega lo costringerà a rinunciare alla sua serata di gloria; e soprattutto a passare una terribile notte in compagnia di Filippo, che nel maldestro tentativo di aiutarlo a capire dove sia finita Cristina, rischia seriamente di rovinargli il matrimonio. E forse anche la vita!