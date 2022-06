La "Notte bianca" dello shopping

Prezzo non disponibile

Il centro commerciale Maximo nella sera fra sabato 2 e domenica 3 luglio, in concomitanza con il primo giorno dedicato ai saldi estivi, presenta una “Notte bianca” dedicata allo shopping e al divertimento.

Negozi aperti fino a tardi

I visitatori del centro commerciale potranno dare la "caccia" agli affari fino alle ore 23 mentre la ristorazione sarà a disposizione fino alle ore 24.

Un’occasione dedicata alle famiglie, ma non solo. Durante la serata, infatti, sarà possibile assistere allo show di Antonio Sorgentone, vincitore di Italia’s got Talent nel che si esibirà con il suo pirotecnico pianoforte nell’area food del 1° livello, cenare in uno dei ristoranti presenti nell’area food e divertirsi presso la grande area dedicata ai giochi.

L'iniziativa fa parte del ricco programma dell'Estate al Maximo.