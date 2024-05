Notte Bianca a Piazza Alessandria

Piazza Alessandria, sabato 1 giugno dalle ore 17 alle 24, sarà protagonista della Notte Bianca al Quadrilatero. La manifestazione è stata realizzata dall’Associazione rete d’impresa “Quadrilatero In Rete”, in collaborazione con il Municipio II, grazie al sostegno speciale della Regione Lazio per i Bandi Rete d’impresa.

Per quest’evento interverranno associazioni di volontariato, realtà commerciali, artisti di strada, giovani musicisti provenienti da due scuole di musica. Ospite speciale, la Fanfara dei Bersaglieri di Guidonia Montecelio che interverrà con un concerto percorrendo le strade: Via Alessandria e Via Ancona, temporaneamente chiuse al traffico dalle ore 12.00 circa alle ore 24.00 per poi terminare la performance in Piazza Alessandria. Attività cinofile, danze antiche, mostra fotografica, sfilata di moda, degustazioni presso i negozianti, lunapark per bimbi nel mercato nomentano, street food, cultura e terzo settore, allieteranno la lunga notte bianca.

“Il quadrilatero – ha spiegato Paolo Peroso, presidente delle Associazioni Quadrilatero in rete e Amici di Porta Pia - vuole fare un tuffo nel passato in cui il cittadino era accolto in un salotto con luce, negozi, persone. Ed è importante far vivere il quartiere senza traffico per poche ore, regalando musica, spettacoli, sorrisi, leggerezza".