Notte bianca del cinema sotto le stelle

Venerdì 21 agosto 2020 dalle 21:30



Il Forum per la Tutela del Parco di Aguzzano presenta:





VENERDì 21 AGOSTO LA NOTTE DELLE STELLE



MARATONA CINEMATOGRAFICA AL CASALE ALBA 2 dalle 21.30 a notte fonda



Programma:



- La proprietà non è più un furto di Elio Petri ( Italia 1973) Comm. 126’





- La cosa di John Carpenter (USA 1998) Fant. 109'





- Giù la testa di Sergio Leone (Italia 1971) Western.150’





La rassegna estiva di proiezioni all'aperto “E-state al parco” non si ferma neanche ad agosto e per risollevare il morale di chi sarà costretto a rimanere in città, venerdì 21 agosto abbiamo pensato che il migliore rimedio alla calura estiva non poteva che essere una notte bianca del cinema nel cuore del Parco regionale urbano di Aguzzano!



Per la scelta dei titoli abbiamo voluto fortemente fare un omaggio ad un grande maestro recentemente scomparso, Ennio Morricone, selezionando tre film noti e meno noti, di cui ha composto la colonna sonora.