Nothing really matters, la mostra collettiva

Rossocinabro presenta Nothing Really Matters, una mostra collettiva con opere che rappresentano la riflessione personale degli artisti sull'impatto emotivo, psicologico e spirituale dell'isolamento, della perdita, della separazione, della confusione, della paura, della solitudine e dell'intera gamma di emozioni e reazioni sperimentate da tutti in questo ultimo anno.

Durante le realizzazioni delle loro opere, gli artisti dialogano con il loro essere e con il loro linguaggio sono capaci di trasformare la vita, la necessità e il valore della loro esistenza. I dialoghi non sono mai espliciti. Le opere potrebbero essere un monologo interiore frutto di chi si astrae dal quotidiano e guarda nel profondo, ma potrebbero anche semplicemente essere un tentativo di dialogo con voi (dopotutto, le hanno fatte per voi).

Niente importa davvero, ma questo non significa che la vita di tutti non possa sembrare incredibile, lo dimostrano gli artisti accendendo nuove visioni, prospettive, possibilità.



Artisti in evidenza: Cecilia Álvarez, Alessandro Angeletti, Brian Avadka Colez, Heike Baltruweit, Naqiba Bergefurt, Kyna De Schouël, Onno Dröge, Andreas Ender, Gabi Simon Artworks Concept, Jasmine Genzel, Grant Pace, Evaldas Gulbinas, Andrew Heiser, Alexandra Kordas, Michael Jiliak, Fiona Livingstone, Cox Nathanael, O'd, Kseniya Oudenot, Ann Palmer, Gerhard Petzl, Ludwika Pilat, Sal Ponce Enrile, Soha Jeong Kyoung-Mee, Stopar Nina, Belle Roth, Taka & Megu, Stéphane Vereecken



Curatore Cristina Madini