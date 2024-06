Not-Only Urban: mostra collettiva

Rassegna collettiva d’arte contemporanea nata dalla collaborazione tra gli enti Agarte – Fucina delle Arti associazione culturale e galleria d’arte ed ExitUrban Magazine e Art & Investments. La selezione di artisti nazionali emergenti a cura di Alessandro Giansanti e Alessio Musella, nella sua prima edizione, vuole focalizzarsi sulle ultime tendenze dell’arte contemporanea proponendosi come strumento di confronto e consiglio per compratori, collezionisti, amanti dell’arte ed operatori del settore.



Art brut, stile naif, graffitismo e street art, urban, pop e neo-pop.. Sono solo alcuni degli stili e dei movimenti trattati in “Not-Only Urban”. Una rosa di circa 18 artisti per spaziare dalla pittura, fino alla scultura e alla ceramica: Isabel Carafi, Massimo Bardi, Mariella Rinaldi, Valente Cancogni, Rossella Pennini, Sara Cozzi, Antonella Iris De Pascale, Marco Host, Giuseppina Irene Groccia (Gigro), Maurizio Pittarella, Sarah Nox e Federica Mariotti, soltanto alcuni dei nomi esposti nella mostra all’interno della location industriale del Mercato coperto di Frascati (RM) in Piazza del Mercato.



L’esposizione col patrocinio del Comune di Frascati e la collaborazione di L’ArteCheMiPiace (Blog Arte e Cultura) come media partner all’evento, sarà seguita dai due curatori (Alessio Musella e Alessandro Giansanti) per tutta la sua durata, rendendo la mostra facilmente accessibile e fruibile liberamente e gratuitamente da tutti. La mostra espone circa 40 opere di diverso medium e propone gli ultimi lavori degli artisti selezionati!



La mostra rimarrà visitabile liberamente tutti i giorni a partire dal 21 fino al 30 giugno all’interno della location del Mercato coperto in Piazza del Mercato (00044 Frascati, RM), dalle 16 alle 19.30. Vernissage venerdì 21 ore 18 (per qualsiasi informazione +39 351 740 5874 / agarte@agarte.it).