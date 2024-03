Not afraid of blue, la mostra a Galleria sospesa

Con una mostra composta quasi esclusivamente da ritratti e con un uso prepotente di un blu che ricorda capolavori della pittura del Novecento, dal 15 marzo 2024 Galleria Sospesa presenta Not afraid of blue, personale di Emanuele Napolitano (Roma, 1976), totalmente dedicata alla sua produzione pittorica.

Not afraid of blue presenta un corpus di opere pittoriche realizzate da Napolitano, in acrilico e mixed media, tra il 2021 e il 2024: ritratti maschili e femminili, coppie di amanti, dettagli corporei, scene surreali, tutte caratterizzate da un sapore di incompiuto, che enfatizzano gli aspetti più ambigui della società contemporanea, e di quelle nuove dinamiche sociali e comunicative che i social hanno contribuito a costruire.



In mostra, accanto a opere di grande formato, in cui suggestioni provenienti dalla più alta tradizione grafica novecentesca, da Jean Cocteau ad Henri Matisse, da Paul Gauguin a David Hockney, si mescolano a un sapore di poetica domestica, Napolitano sceglie di esporre una serie di ritratti e scene intime caratterizzate da colori saturi, quasi elettrici, e da uno sfondo blu Klein, e una produzione composta da dettagli corporei, ispirati all’estetica degli ex voto, che riunisce tele di diversi formati, alcune delle quali sagomate per adattarsi al soggetto ritratto.



Napolitano seduce chi guarda con un gioco di equilibrio tra metafore poetiche, grazie alle quali racconta eventi quotidiani e momenti che scandiscono l’esistenza di tutti: nelle sue opere le immagini si chiariscono e cercano un significato, come in una forma di esorcismo personale in cui finzione e realtà si incontrano, cliché si fondono, passato e presente dialogano.

Con riferimenti formali figli del romanticismo e del simbolismo, Napolitano tocca temi come il rapporto con la cultura popolare, la rilettura del mito, la tradizione del teatro, il rapporto con le icone cinematografiche, creando immagini multi strato di grande poesia, che interrogano la fragilità e l’instabilità del nostro mondo.