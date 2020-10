A seguito dell’online exhibit di Maggio 2020, la mostra fisica e personale Nos folies di Valérie Honnart dal 23 al 29 Ottobre 2020 presso l'Art Gallery Medina Roma. Con testo a cura di Lucia Collarile.



Vernissage Venerdì 23 Ottobre alle ore 18.



Tornano in questa occasione i temi cardine dell’opera di Valérie Honnart: il mito e la natura, intesi come espressioni di un’arte universale, che ne conosce e ne parla il linguaggio grazie ad una tecnica pittorica antica e modernissima, senza tempo e confini. Da qui lo sviluppo del tema delle “Tarantelle”, nelle quali, come in tutta l’arte di Valérie, le radici culturali popolari (qui la musica e la danza) uniscono mondi e popoli, storia e contemporaneità.



L’arte di Valérie Honnart vuole che continuiamo a danzare la tarantella della vita e, anche se sembra non avere senso, ci intima di non fermarci e di non farci fermare: la musica e il ritmo della natura non finiscono e sempre ricominciano. Ma per farlo non si può stare da soli. Dobbiamo stare insieme.

Mostra Personale: Nos Folies

Artista: Valérie Honnart

Inaugurazione Mostra: Venerdì 23 Ottobre ore 18.00

Durata Mostra: Dal 23 al 29 Ottobre 2020

Luogo: Medina Roma, Via Angelo Poliziano, 32- 34 - 36 - 00184 - Roma

Sito web: https://www.medinaroma.com/events/nos-folies-di-valerie-honnart/

Email: info@medinaroma.com Tel. +39 06 960 30 764

Orario apertura: Dal Lunedì al Venerdì 10:00-13:00 e 15:00-19:00

Ingresso libero