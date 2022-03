Norma Ensemble all'Alexanderplatz Jazz Club

L’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, presenta, giovedi 24 marzo, Norma Ensemble, composto da alcuni tra i migliori musicisti del panorama jazzistico italiano:Marcello Allulli,sax soprano e tenore,Enrico Zanisi, pianoforte e synth, Jacopo Ferrazza, contrabbasso e Valerio Vantaggio, batteria.

Un progetto che nasce durante la residenza artistica in collaborazione con il festival di Ambria Jazz 2019. E' il risultato del lavoro di musicisti, organizzatori, fotografi e ideatori che hanno reso possibile la creazione di questo ensemble rendendolo vivo e multimediale. Il quartetto ha registrato il primo disco ad ottobre 2019 uscito a febbraio 2020 per la label Promu (https://www.promu.it). Le composizioni sono tutte originali, all'insegna di un jazz contemporaneo di matrice europea. La musica del quartetto esprime il desiderio di fondere in un unico discorso armonico, ideologico e stilistico le diverse identità culturali e personalità dei quattro artisti. A dicembre 2019 il quartetto è stato in tour in Africa in Zimbabwe e Zambia e a giugno sarebbe stato in tour negli Stati Uniti, poi rimandato causa pandemia Covid. L’acronimo di NORMA è Non Opporre Resistenza Ma Ascolta. Quest’acronimo racchiude in se il senso di essere accoglienti verso il prossimo e verso altre forme culturali e musicali, di essere empatici e inclusivi non irrigidirsi nelle posizioni e non erigere muri o pregiudizi.

NORMA può anche significare normalità, ovvero ciò che vuol dire essere umani e successivamente artisti, quello a cui aspiriamo e quello che noi tutti miriamo a diventare.

Info e prenotazioni:

0686781296 (Dopo le 18) - 349 977 0309 (WhatsApp) - prenotazioni.alexanderplatz@gmail.com