Noose in scena al Teatro Tor Bella Monaca

Domenica 15 maggio, ore 18, una performance surreale tra black comedy e teatro dell’assurdo andrà in scena al Teatro Tor Bella Monaca.

Regia di Dimitris Stamou, creazione e animazione marionette di Dimitris Stamou, Demy Papada, scene e luci di Merlin Puppet Theater e testo introduttivo Hronis Missios.

Merlin Puppet Theater Germania. All’interno di due scatole quadrate si dispiegano le vite di tutti noi, vite che non sono mai state vissute… Con l’uso di marionette da tavolo e l’utilizzo di tecniche narrative cinematografiche, i burattinai animano i personaggi, senza essere visibili al pubblico.



Primo premio per “Expressing Life with a Puppet” come migliore performance di animazione nel Festival “Puppet is A Human Too” al Theatre Institute di Varsavia, in Polonia



Il Merlin Puppet Theatre è stato fondato ad Atene, in Grecia, nel 1995. Da allora, Dimitris Stamou e Demy Papada creano maschere e pupazzi per il teatro. Nel 2001 hanno iniziato ad esibirsi con i propri spettacoli, creando storie per un pubblico di tutte le età. Hanno prodotto centinaia di spettacoli rappresentati i teatri e festival internazionali e hanno condotto numerosi laboratori sulla creazione e sull’animazione dei burattini. Dal 2011 il Merlin Puppet Theatre opera a Berlino.



Per info e prenotazioni: 06/2010579 (dalle 10:30 alle 19:30) - promozione@teatrotorbellamonaca.it