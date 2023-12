Nonna Lia(R), Shakespeare per ragazzi all'Auditorium Parco della Musica

Anche quest’anno per il Natale si rinnova la collaborazione tra Fondazione Musica per Roma e lo Shakespeare Globe Theatre per la realizzazione di tre spettacoli per ragazzi che andranno in scena dal 23 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024: Prospero e la tempesta di Natale, Riccardino III e Nonna Lia(R) e le sue tre nipoti.

In particolare Nonna Lia(R) e le sue tre nipoti andrà in scena 28, 29, 30 e 31 dicembre. E si ripeterà anche a gennaio, 1, 3, 4, 5, 6 e 7. Tutti gli orari e i dettagli sono riportati sul sito dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Nonna Lia(R) e le sue tre nipoti

Regia di Gigi Palla

Adatto ai bambini dai 4 ai 12 anni

CAST

Nonna Lia(r): Gabriela Praticò

Ragana: Sergio Mancinelli

Gonerilla: Tommaso Cardarelli

Cordelia: Valentina Marziali

Ciambellano: Gigi Palla

MUSICHE: Alessandro Cercato

COSTUMI E OGGETTI DI SCENA: Susanna Proietti

Nonna Lia(r), regina della Britannia, ormai avanti con gli anni, è stanca di governare, e per questo, dopo una vita tutta dedita ai doveri di regina, decide di dedicare tutte le sue forze per sfondare nel mondo dello spettacolo e diventare niente meno che la prima attrice del Globe Theater di Londra! Sceglie pertanto di abdicare e di cedere il suo trono a quella fra le sue tre nipoti che maggiormente le mostrerà affetto. Due delle tre nipoti, Ragana e Gonerilla, per ottenerne il favore, cominceranno a blandirla in ogni modo possibile e immaginabile, assecondando tutte le sue follie, incitandola durante le sue improbabili prove, di danza, di canto e recitazione, in cui la vulcanica protagonista proprio non darà prova di specchiato talento; mentre Cordelia, la terza e onesta nipote, cercherà vanamente di farla ragionare sull’assurdità di questa decisione. Tutto il favore della nonna sembra andare alle due ipocrite nipoti, ma in Britannia sopraggiunge una celebre stilista che si offre di cucire alla regina il costume per il suo provino… Una storia che prendendo le mosse dal Re Lear di William Shakespeare e strizzando l’occhio a I vestiti nuovi dell’imperatore di Hans Christian Andersen, vuole far riflettere, in modo leggero ed ironico, sul tema della sincerità degli affetti, mettendo al centro della narrazione una vivace rappresentate dell’età matura che può essere ancora e sempre un’età perfetta per continuare a sognare, a progettare, a coltivare passioni.