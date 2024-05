Presso il Teatro Elettra - via Capo d'Africa, 32 - andrà in scena lo spettacolo teatrale “Non tutti i ladri vengono per nuocere” Regia e riadattamento dell'opera di Dario Fo di Alberto Buccolini.



Se all'inizio della pièce il ladro potrebbe venire visto come il fuorilegge che sottrae beni agli altri, nei dialoghi si profila la realtà opposta di una borghesia ricca ed amorale (quella dei quattro coniugi-amanti), la quale vive alle spalle dei ceti meno abbienti, spesso costretti all'illegalità. Durante i dialoghi emerge inoltre l'immagine di un'Italia bigotta e conservatrice, la quale non consente neanche il divorzio.



Dal 16 al 19 maggio alle 21 e solo il 19 maggio alle 17.30.



Per info e prenotazioni 3383609134 petracheng@yahoo.it



Costo:



12 euro più 3 di tessera