Non solo Vasco in concerto al Confusione Fest

Lunedì 17 agosto appuntamento al Confusione Fest con la Band Non Solo Vasco. Una serata dedicata ai migliori cantautori della storia della musica italiana: da Rino Gaetano fino al grande Vasco. cercando sempre di proporre non solo i grandi classici, ma anche canzoni più ricercate mai sentite dal vivo.



Confusione Fest

Via Galla Placidia 184 – Roma

live music dalle 21.30 alle 23.30

Info: 3382751028 – 3939413368

(prenotazione obbligatoria)

INGRESSO GRATUITO



Aperto tutti i giorni dalle 17 alle 2.00

parcheggio custodito in area / 2€

food truck / MOZAO - Street Food & Banqueting - Pret-à-Polpett

cocktail bar - birreria – winetasting



Line-up

Basso - Armando Bagalà

Batteria e percussioni - Davide Rufo

Chitarra Elettrica - Alessandro Mattei

Tastiere - Giacomo Tagliaventi

Voce e Chitarra acustica - Gianmarco Cavalieri

Cori - Francesca Canella