Dal 16 al 22 giugno 2023 Medina Art Gallery presenta “Non solo Case Matte”, mostra personale di Ileana Butera Heitmann nella galleria di Via Merulana 220 a Roma. L’evento di opening si terrà il giorno 16 giugno 2023 alle ore 18:00 in Via Merulana 220 con la presentazione della curatrice.



Ileana Butera Heitmann, docente universitaria di italiano negli Stati Uniti, ha sempre coltivato l’amore per l’arte, che l’ha portata a scoprire un mondo dal sapore fiabesco. Le opere mostrano attraverso il colore denso e pastoso una carnalità che può quasi essere toccata. Il mondo dell’artista è animato da paesaggi marini, vasi con fiori e le numerose case che vengono definite “matte” per il loro aspetto distorto.



Le opere stupiscono per l’originalità in cui le figure prendono vita. Nelle "case matte" riecheggia lo spirito artistico di Picasso, che supera la rappresentazione canonica e rompe le regole del panorama artistico creando un ordine nuovo. L’arte di Ileana Butera Heitmann stupisce lo spettatore trascinandolo in un mondo parallelo dominato dal senso dell’obliquo e dalla dinamicità del colore.



L’orizzonte in cui gli scenari prendono vita è utopico. Le distese verdi dove le mongolfiere libere evadono nel blu del cielo, i paesaggi marini dove il faro, simbolo delle località marine nella sua maestosità, è il punto sicuro a cui abbracciarsi. I vasi con i fiori che rivelano quella vitalità che non si esaurisce.



I colori forti come il blu, il giallo, l’arancione e il rosso fanno luce sulla sensualità delle opere, mentre l’atmosfera favolistica è propria di un guardare nuovo, di uno sguardo fanciullesco in cui perdersi e ritrovarsi.



In breve:

Titolo Mostra: “Non solo Case Matte”

Artista: Ileana Butera Heitmann

Opening Mostra: venerdì 16 giugno alle ore 18:00.

Durata Mostra: dal 16 al 22 giugno 2023.

Luogo: Medina Art Gallery | Via Merulana 220 | 00184 – Roma



Contatti Medina Roma Art Gallery:

Email: info@medinaroma.com - Tel. +39 06 960 30 764

Website: https://www.medinaroma.com/



Gallery

Orario apertura: Dal lunedì al venerdì 10:00-13:00 e 15:00-19:00