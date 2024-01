"Non Gioco Più: Pandimiglio canta Mina" al Teatro Ghione

Al Teatro Ghione di Roma, sabato 27 e domenica 28 gennaio, Non Gioco Più: Pandimiglio canta Mina.

Donatella Pandimiglio considerata la più bella voce del teatro italiano, dopo il grandissimo successo della scorsa stagione con il Concerto Tributo a Barbra Streisand, Timeless Barbra, decide quest’anno di rendere Omaggio alla più straordinaria voce femminile italiana: Mina.

La Pandimiglio presenterà in questo spettacolo la sua versione di un bellissimo brano del cantautore Tony Bungaro e si divertirà a “giocare” con il repertorio intramontabile della Tigre di Cremona, alternando anche rivisitazioni su Cover condivise negli anni anche da lei, cosa che le accomuna in un eclettismo di generi.

Dedicherà anche un ricordo al grande regista Antonello Falqui definito l’Inventore del personaggio Mina. In scena con lei una fortissima band e altre sorprese. Mina ha incarnato il modello del talento e della diva dello spettacolo sulle scene, in televisone e nei suoi dischi. Ha fatto la storia della televisione italiana negli anni ’60 e ’70 per poi decidere di non apparirvi più. Ha interpretato le canzoni di successo che hanno accompagnato la vita quotidiana degli italiani per 60 anni.

Mina pubblica un lavoro discografico inedito ogni anno. Oggi è forse l’unico caso al mondo di un artista che non si concede ai media (infatti non rilascia interviste e non fa né recital né apparizioni pubbliche da più di 40 anni) rimanendo al primo posto in classifica ogni volta che pubblica un nuovo disco. Con l’ironia che il suo “talento totale” le ha costantemente assicurato, Mina, già da molti anni prima che si parlasse di “look”, ha sempre giocato con la sua immagine, stravolgendola nelle copertine dei suoi dischi, che sono anche state oggetto di mostre nei musei italiani.

Donatella Pandimiglio col suo target di Diva teatrale e di voce incredibile e versatile farà rivivere per una sera quei momenti magici dei live della grande Mina senza voler cercare in alcun modo di paragonarsi ma solo rendendole omaggio da grande interprete.